Niederösterreich startet blau-gelbe Kinderbetreuungsoffensive

Das Land investiert 750 Millionen Euro in die Kinderbetreuung. Niederösterreich nimmt einmal mehr eine Vorreiterrolle ein.

St. Pölten (OTS) - „Mit der blau-gelben Kinderbetreuungsoffensive gibt es eine massive Verbesserung des Betreuungsangebotes für Familien. Die Betreuung für unsere Jüngsten wird noch besser, mehr und günstiger“, so NÖAAB Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister.

Im Konkreten baut die Reform der Kinderbetreuung auf fünf Säulen auf: Senken des Eintrittsalters in Kindergärten auf zwei Jahre, ein Gratis-Angebot am Vormittag, ein flächendeckendes und leistbares Nachmittagsangebot, kleinere Gruppen in Kindergärten und mehr Fachkräfte für Kleinkinder sowie weniger Schließtage im Sommer.

„Nach vielen Schritten, die in der Vergangenheit bereits für die Kinderbetreuung gegangen wurden, ist dies nun ein ganz großer Wurf für alle Familien. Damit nimmt das Familienland Niederösterreich eine Vorreiterrolle ein. Wir schaffen die bestmögliche Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, so NÖAAB Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister schließend.

Der NÖAAB ist eine der 6 Teilorganisationen der Volkspartei NÖ – der Niederösterreich Partei. Als politische Interessensvertretung vertreten wir seit der Gründung der Zweiten Republik die NÖ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf allen politischen Ebenen – in Gemeinderäten, im Landtag, im Bundesrat, im Nationalrat sowie in der Bundes- und Landesregierung.

