FPÖ – Hafenecker: Regierung muss Ticket-Teuerung bei ÖBB verhindern!

Bahnkunden und Pendler dürfen nicht auch noch bei den Fahrkarten für das Regierungsversagen draufzahlen

Wien (OTS) - „Die Bundesregierung und Verkehrsministerin Gewessler müssen sofort dafür sorgen, dass es zu keinen Erhöhungen bei den ÖBB-Ticketpreisen kommt. Auf die ohnehin schon unter der Teuerung leidenden Bürger und vor allem die Pendler darf nicht auch noch beim Bahnfahren die Kostenlawine abgewälzt werden“, forderte heute FPÖ-Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA nach der Ankündigung von ÖBB-Chef Matthä im Inteview mit der „Kleinen Zeitung“, dass es mit Ende des Jahres aufgrund der hohen Energiekosten zu Preiserhöhungen kommen werde.



„Es ist ein perfides Spiel dieser schwarz-grünen Bundesregierung mit den Bürgern: Erst predigen sie den Umstieg auf die Bahn, führen dazu das Klimaticket ein, machen Autofahren durch ihre Tatenlosigkeit gegen die Spritpreisexplosion und mit Schikanen immer mühsamer – und jetzt sollen ihnen auch noch die Ticketpreise in die Höhe geschnalzt werden. Nehammer, Gewessler und Co. kennen offenbar kein Halten mehr, wenn es darum geht, in die Geldbörsen der Bevölkerung zu greifen“, so Hafenecker weiter, der auch an den Umsatzeinbruch der ÖBB von 700 Millionen Euro wegen des schwarz-grünen Corona-Zwangsregimes 2020 erinnerte.



Mobilität sei ein Grundbedürfnis und keine Einnahmequelle für eine völlig unfähige Regierung: „Autofahren ist dank Schwarz-Grün so teuer wie noch nie und wird mit der unsinnigen und grünideologisch getriebenen CO2-Steuer ab Oktober noch einmal unleistbarer gemacht. Wenn jetzt auch noch die ÖBB-Tickets verteuert werden, muss man sich fragen, ob es nicht ohnehin Regierungsziel ist, der Bevölkerung die Mobilität vollends zu nehmen, während sie selbst in Privatjets herumreisen. Dem muss Einhalt geboten werden: CO2-Steuer streichen, einen Spritpreisdeckel einführen und keine Preissteigerungen im öffentlichen Verkehr sind die Gebote der Stunde!“

