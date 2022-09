KiJuBu: Die Anmeldung zum Festival geht los!

KiJuBuTAGE im Herbst geplant

St. Pölten (OTS) - Von 8. bis 13. November findet das 19. Internationale Kinder- und Jugendbuchfestival (KiJuBu) in St. Pölten statt, das heuer auch im Zeichen des 100jährigen Jubiläums des Bundeslandes Niederösterreich steht. Rund 6.000 Kinder und Jugendliche können bei über 80 Veranstaltungen von rund 50 Autorinnen und Autoren und Literaturschaffenden mit dem Buch auf Tuchfühlung gehen. Geboten wird sowohl Programm für Schulklassen als auch für Familien. KiJuBuDIGITAL liefert auch heuer wieder bei Bedarf Lesungen ins Klassenzimmer. Für Schulklassen startet die Anmeldung zu den beliebten Lesungen, Workshops und Vermittlungsprogrammen ab sofort. Um das Warten bis zum großen Festival zu verkürzen, gibt es am 28. September einen KiJuBuTAG für Schulen und am 31. Oktober 2022 einen KiJuBuTAG für Familien im Museum Niederösterreich.

„Unter dem Motto ‚Ratschn [reden] – Stanzeln [reimen] – Zuwezahn [Fokussieren] bieten wir am Mittwoch, 28. September, von 8.30 12.15 Uhr für Kinder und Jugendliche von sechs bis vierzehn Jahren ein volles Programm“, erklärt KiJuBu-Intendant Christoph Mauz. „Wir freuen uns auf Lesungen von Stefan Karch und Astrid Nagl. Keinesfalls versäumen sollten Schülerinnen und Schüler von 12 bis 14 Jahren die Lesung von Jutta Treiber aus ihrem Roman-Klassiker ‚Wenn die Zikarden schlafen‘. Tolle Workshops im ‚Haus der Geschichte‘ und ‚Haus für Natur‘ runden das Programm ab.“ Die Teilnahme kostet 3,5 Euro pro Schüler und Veranstaltung, wobei einzelne Workshops bereits ausgebucht sind.

Keine Anmeldung braucht es beim KiJuBuTAG für Familien zu Halloween in Kooperation mit dem Blätterwirbel des Landestheaters Niederösterreich. „Da sollten auch alle flinken Fledermäuse, ausgehölten Kürbisse und besenreitenden Hexen ab 9 Jahre ihre Ohren spitzen. Denn wir zeigen bei meiner Lesung um 15 Uhr, wie wunderbar wir mit den richtigen Texten gruseln und kichern können“, verspricht Christoph Mauz. Der nächste KiJuBuTAG für Familien am Sonntag, 4. Dezember, wird dann bereits weihnachtlich.

Nähere Informationen unter 0664/60499-911, Florian Müller, e-mail florian.mueller @ museumnoe.at, www.kijubu.at, www.museumnoe.at/100jahrenoe.

