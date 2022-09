Krisenfestigkeit der österreichischen Wirtschaft stärken: Weltweite Wirtschaftskampagne ReFocus Austria wird fortgesetzt

Mit einer Jahresbilanz von 300 Veranstaltungen kündigen Außenminister Schallenberg und Arbeits- und Wirtschaftsminister Kocher die Verlängerung der Kampagne ReFocus Austria an

Wien (OTS) - Außenminister Alexander Schallenberg und Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher blickten am 8. September 2022, im Rahmen der diesjährigen Botschafter:innenkonferenz des Außenministeriums, auf das erste Erfolgsjahr der weltweit umgesetzten Wirtschaftsinitiative ReFocus Austria zurück. Mehr als 300 maßgeschneiderte Veranstaltungen in über 80 Ländern organisierten die über 100 österreichischen Vertretungsbehörden als Team Austria gemeinsam mit dem Arbeits- und Wirtschaftsministerium und weiteren Bundesministerien, der Aussenwirtschaft Austria der Wirtschaftskammer Österreich und der Österreich Werbung, seit ihrem Launch am 7. September 2021. Die Kampagne zur Stärkung der österreichischen Exportwirtschaft wird nun fortgesetzt.

„Der Erfolg der Initiative zeigt, dass im Rahmen von ReFocus Austria mehr als 2.200 Exportunternehmen und deren Niederlassungen unterstützt werden konnten. Dieses Momentum wollen wir aufrechterhalten. Die wirtschaftsdiplomatische Initiative ReFocus Austria wird daher fortgesetzt. So wird das Außenministerium als Türöffner, Vernetzer und Fürsprecher auch weiter seinen Beitrag leisten, unseren Wohlstand auszubauen, die Stärke Österreichs als Wirtschaftsstandort aufrecht zu erhalten sowie unseren Arbeitsmarkt langfristig abzusichern,“

so Außenminister Alexander Schallenberg bei der Jahresbilanz von ReFocus Austria.

ReFocus Austria nahm seinen Ursprung als zentraler Bestandteil des Comeback Plans der Bundesregierung zum wirtschaftlichen Wiederaufbau während und nach der Pandemie. Die weltweiten Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, und damit einhergehend das Wegbrechen traditioneller Märkte, fordern neuerlich die wirtschaftliche Krisenfestigkeit Österreichs, die strategische Vorausschau und die gesellschaftliche Resilienz heraus. Teuerung, Energiekrise und Lieferkettenausfälle führen zu massiven Verschiebungen mit spürbaren Auswirkungen auf Alltag und Arbeitsmarkt.

„Österreich ist ein exportorientiertes Land und exportiert jährlich Waren im dreistelligen Milliardenbereich. Die Pandemie und die globale Rezession sorgten für einen starken Einbruch des Welthandels. Der österreichische Außenhandel hat sich von diesem Einbruch schnell erholt und liegt nun wieder deutlich über dem Vorkrisenniveau. Eine aktive Handelspolitik und die Anstrengungen rund um ReFocus Austria sorgen dafür, dass österreichische Unternehmen mit ihren Produkten weltweit bekannt werden. Diese internationalen Handelsbeziehungen sichern in Österreich hunderttausende Arbeitsplätze und stärken die heimische Unternehmenslandschaft“,

sagte Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher.

Durch strategische Besuchsdiplomatie mit Wirtschaftsdelegationen, Vernetzungstreffen, Firmenbesichtigungen oder Treffen mit lokalen Entscheidungsträgern präsentiert ReFocus Austria Österreich im Ausland als attraktiven Wirtschaftsstandort und Tourismusdestination und bewirbt die Expertise heimischer Spitzenunternehmen. Dabei hilft der direkte Zugang der österreichischen Diplomatie zur politischen Führungsebene des Gastlandes. Der Schwerpunkt der ReFocus Austria-Veranstaltungen und Aktivitäten liegt auf sieben Zukunftsfeldern: erneuerbare Energien, E-Mobilität, Nachhaltigkeit, digitale Transformation, Infrastruktur, Urban Technology und Tourismus.

„Österreich ist ein Exportland. Mehr als die Hälfte unseres Wohlstandes erwirtschaften Unternehmen mit ihren Erfolgen auf den internationalen Märkten. Umso wichtiger ist es, dass Politik und Wirtschaft weiterhin an einem Strang ziehen, wenn es darum geht, unsere Exportwirtschaft zu stärken. Initiativen wie ReFocus Austria ergänzen und unterstützen dabei funktionierende Strukturen und vorhandene Synergien“,

erklärte Mariana Kühnel, zuständige Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die auf das weltweite Netzwerk der Aussenwirtschaft Austria der WKÖ verweist. So wurden alleine im vergangenen Jahr mit der Unterstützung der Aussenwirtschaft Austria über 300 Veranstaltungen für den österreichischen Export abgehalten.

Der Einsatz des Team Austria stieß im vergangenen Jahr bei österreichischen Unternehmen auf großen Anklang, wie der CSO von Rosenbauer, Andreas Zeller, und die Geschäftsführerin von Starlinger, Angelika Huemer, bei der ReFocus Austria Jahresbilanz bestätigten. Bei einer Podiumsdiskussion mit Außenminister Alexander Schallenberg und Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher berichteten die Führungskräfte der beiden österreichischen Topunternehmen von ihren Erfahrungen mit ReFocus Austria und den aktuellen Herausforderungen der heimischen Exportwirtschaft.

Das Team Austria wird ReFocus Austria weiterhin einsetzen, um der österreichischen Wirtschaft weltweit Türen zu öffnen und ihren Interessen Gehör zu verschaffen.

