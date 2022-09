Europäische Nacht der Forschung

European Researchers‘ Night an der FH St. Pölten und am acib in Graz, 30.09.2022

St. Pölten (OTS/FHSTP) - Unter dem Motto "Life is Science in a Digital World" präsentieren am 30. September Forscher*innen bei der European Researchers' Night ihre Projekte an der Fachhochschule St. Pölten. Ein vielfältiges Programm lädt zum Staunen und Mitmachen ein. Bei freiem Eintritt bieten zahlreiche Stationen, Workshops und Vorträge eine Möglichkeit, hinter die Kulissen von Forschungsabteilungen zu blicken.

Am 30. September gestaltet die FH St. Pölten gemeinsam mit dem Austrian Centre of Industrial Biotechnology (acib) das Event in St. Pölten und Graz.

„Die European Researchers‘ Night ist an der FH St. Pölten seit Jahren ein Fixpunkt bei unseren Aktivitäten zum Wissenstransfer und um Forschung transparent für die Bevölkerung zu machen. Es freut mich, dass wir heuer mit unserm Partner acib in Graz ausgewählt wurden, dieses europäische Forschungsfest mitzugestalten, bei dem wir mit einem Wirtschaftsempfang und einem Startup-Forum auch eine Plattform für den Austausch mit Unternehmen und Wirtschaftstreibenden schaffen“, sagt Hannes Raffaseder, Chief Research and Innovation Officer der FH St. Pölten.

Mitmachen, Labore, Vorträge, Abendprogramm

Es wird zahlreiche Mitmachstationen und mehrere Vorträge geben, die Labore an der FH St. Pölten haben zum Ausprobieren geöffnet und Mitarbeiter*innen der FH St. Pölten führen durch den Campus. Beim Abendprogramm kann man bei einem Science-Pub-Quiz sein Wissen testen und beim Gespräch „Science & Cinema: Mongolen, Mönche, Minnesang” diskutiert Fritz Treiber von der Universität Graz mit Mediävisten Johannes Giessauf die Epoche des Mittelalters anhand ausgewählter Filmausschnitte.



Das gesamte Programm: https://www.lifeisscience.at/programm.

European Researchers‘ Night

Am 30. September gestaltet die FH St. Pölten gemeinsam mit dem Austrian Centre of Industrial Biotechnology (acib) das Event in St. Pölten und Graz. Wie schon in den vergangenen Jahren bieten beide Einrichtungen ein vielfältiges Programm für Jung und Alt.

Datum: 30.09.2022, 15:00 - 23:00 Uhr

Ort: FH St. Pölten, und acib Graz

Campus-Platz 1, 3100 St. Pölten, Österreich

Url: https://www.lifeisscience.at/

