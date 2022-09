Supergrätzl Favoriten: Einladung zum Straßenfest am 9. September

Wünsche und Anregungen der Bewohner*innen stehen im Vordergrund

Wien (OTS) - Was es in Barcelona als „Superblocks“ längst gibt, wird nun auch in Wien Realität: Unter breiter Einbeziehung der Bewohner*innen entsteht derzeit in Favoriten Wiens erstes Supergrätzl. Seit Frühjahr konnten im Pilotgebiet zwischen Gudrunstraße, Leebgasse, Quellenstraße und Neilreichgasse nicht nur erste Maßnahmen ausprobiert, sondern auch Wünsche und Ideen für die künftige Gestaltung eingebracht werden. Durch das Supergrätzl soll die Lebens- und Aufenthaltsqualität innerhalb dieses Bereichs gesteigert werden. „Ich freue mich über das bisher große Interesse an der Gestaltung des Supergrätzls Favoriten. Ziel sind neben Verkehrsberuhigung und damit mehr Verkehrssicherheit auch höhere Aufenthaltsqualität, unterschiedliche cooling-Maßnahmen und Begrünung. Das Fest am Freitag ist eine weitere Gelegenheit, sich aktiv in die Umgestaltung einzubringen“, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima. Bezirksvorsteher Marcus Franz lädt alle Bewohner*innen ein, am Freitag vorbeizuschauen: „Die Veranstaltung ist unser nächstes Angebot, sich aktiv in diesen Planungsprozess einzubringen, zudem gibt es workshops, Kinder Fahrradkurse, community cooking und Expert*innen stehen für fachlichen Austausch bereit.“

In Zusammenarbeit mit der Bezirksvorstehung Favoriten sowie zahlreichen Partnerorganisationen wird am Freitag die künftige Fußgängerzone im Bereich Herzgasse – Pernerstorfergasse – Alxingergasse bespielt. Dabei kann erlebt werden, was im Straßenraum alles möglich ist: Treffen auf der Straße, miteinander essen und spielen, Radfahren lernen, Livemusik lauschen und sich dabei über das Supergrätzl Favoriten unterhalten. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, mitzufeiern, bisherige Erfahrungen aus der Pilotphase zu teilen und weitere Ideen und Anregungen für das Supergrätzl einzubringen.

Das Programm

Wann: Freitag, 9.9.2022, 12-18 Uhr

Wo: Bereich Herzgasse, Pernerstorfergasse und Alxingergasse





Ab 12 Uhr: Supergrätzl-Straßenlabor Großes Straßenröntgen zum Entwicklungskonzept Workshop am Supergrätzl-Bodenplan Neue Nutzungen im Straßenraum ausprobieren

Ab 13:30 Uhr: Kinderschminken, spielen und garteln mit den Wiener Kinderfreunden aktiv

Ab 14 Uhr: Gesunde Ernährung erleben bei der Pop-up-Küche mit der Caritas Stadtteilarbeit

14-15 & 16-17 Uhr: Baumpflanzungs-Workshop am Grätzlstammtisch mit dem Verein Festival der Ruhe

14-17 Uhr: Radfahren lernen und trainieren beim KinderRadSpaß mit der Radfahrschule FahrSicherRad

Ab 15 Uhr: Grün ins Grätzl bringen beim Seedbomb–Workshop mit der Agenda Favoriten





Musikprogramm ab 13 Uhr

13:00 Uhr Eisenbahnermusik Wien Süd-Ost

15:30 Uhr: Mozart Knabenchor

17:00 Uhr: Fuchs MC

