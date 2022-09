3. Bezirk: L.E.O. präsentiert „Zwei Hot-Dogs in Paris“

Neue humorige Musik-Revue, Premiere: 13.9.: 0680/335 47 32

Wien (OTS) - Im September sorgt die Bühne „Letztes erfreuliches Operntheater“ (3., Ungargasse 18) mit der neu kreierten Musik-Produktion „Zwei Hot-Dogs in Paris“ für Kurzweil. Gespielt wird an 4 Abenden und das Motto lautet „Tanz und Chansons mit Senf und Ketchup“. Das Publikum darf sich auf eine amüsante Revue freuen, die ganz im Zeichen der Welt der Pariser Nachtklubs und des amerikanischen Films steht. Am Dienstag, 13. September, ist die Premiere und dann wird das beschwingte Programm am Freitag, 16. September, am Dienstag, 20. September, sowie am Dienstag, 27. September, jeweils ab 19.30 Uhr, dargeboten. Karten: 30 Euro (Ermäßigung für Studierende, u.a.: 15 Euro). Infos und Reservierungen von Eintrittskarten: Telefon 0680/335 47 32. Karten-Bestellungen via E-Mail: karten@theaterleo.at.



Das „Letzte erfreuliche Operntheater“, kurz: L.E.O., wird vom Bezirk, von „Stadt Wien Kultur“ und anderen Partnern unterstützt. In der neuen Produktion „Zwei Hot-Dogs in Paris“ wirken die Sänger Jasmin Bilek und Stefan Fleischhacker sowie der Pianist Michael Siskov mit. Vorführungen der Tänzer Maria Theresia Mühlbacher und Wojciech Czaja runden das mitreißende Programm ab. Melodische Rückblicke erstrecken sich von Edith Piaf bis hin zu Josephine Baker. Schwungvolle Tanz- und Musik-Szenen erinnern beispielsweise an „Singing In The Rain“ und an „Cabaret“. Der Humor kommt dabei nicht zu kurz. Erteilung von Auskünften per E-Mail: info@theaterleo.at.



Besucher*innen mögen die geltenden Corona-Vorgaben beachten. Komplettiert wird der September-Spielplan der Bühne „L.E.O.“ durch 2 Aufführungen des Programms „Die Tangokönigin“. Dabei wird das Wirken von 14 Librettisten gewürdigt, die einstmals mit Franz Lehar zusammengearbeitet haben. Am Donnerstag, 22. September, sowie am Freitag, 30. September, jeweils ab 19.30 Uhr, singen Elena Schreiber und Stefan Fleischhacker. Für die Klavier-Begleitung ist Kaori Asahara zuständig. Auszüge aus Operetten („Die lustige Witwe“, Das Land des Lächelns“, u.a.) sind ebenso hörenswert wie weniger geläufige Schlager aus den „Zwanzigern“. Der Eintritt kostet 30 Euro (für Student*innen: 15 Euro). Internet-Infos: www.theaterleo.at.



