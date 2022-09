Berger-Krotsch (SPÖ)/ Gara (NEOS): Das Projekt „School Nurse“ macht Wien abermals zum Vorreiter im Bildungsbereich

Gesundheitspflegekräfte an Kindergärten und Schulen der Stadt Wien sorgen für eine bislang einzigartige Gesundheitsversorgung in Österreich für alle Kinder und Jugendlichen.

Wien (OTS) - Immer mehr Kinder und Jugendliche leiden an chronisch somatischen oder psychischen Erkrankungen und deren Folgeerkrankungen. Bewegungsarme, schlecht ernährte Kinder, Gewalt an Schulen und nicht zuletzt die Ergebnisse der PISA-Studien rücken die Themen Gesundheit, Kinder, Jugend und Schule in den Fokus des öffentlichen Interesses.

Nicole Berger-Krotsch, Bildungssprecherin des Wiener SPÖ Rathausklubs: „In Wien wollen wir das Beste für unsere Kinder und Jugendlichen. Als Bildungssprecherin liegt mir die Wissensvermittlung sehr am Herzen - doch nur ein wacher und gesunder Verstand kann die große Menge an Lehrstoff, den unsere Schüler_innen tagtäglich erfahren, auch wirklich aufnehmen. Die Gesundheit ist unser höchstes Gut und gehört gerade im stressigen Schulalltag beschützt. Die School Nurses sind daher eine große Unterstützung. Sie kümmern sich um die gesundheitlichen Belange unserer Schulkinder, deren Eltern und Pädagog_innen und stellen eine Bereicherung für das Bildungswesen dar."

Durch den Einsatz von Gesundheitspflegekräften an Kindergärten und Schulen der Stadt Wien soll eine Struktur im Wiener Gesundheitswesen etabliert werden, welche die Integration von Gesundheit, Gesundheitsförderung, Prävention und Erkrankung in einen bestehenden Schulalltag als Basis für einen Gewinn an Gesundheit und Bildung zum Ziel hat.

NEOS Wien Gesundheitssprecher Stefan Gara: „Das Projekt School Nurse ist eine langjährige Forderung von NEOS, die in der Fortschrittskoalition rasch umgesetzt werden konnte. Die School Nurse stellt ein besonders niederschwelliges Angebot dar und ist eine wichtige Stütze im pädagogischen Alltag für Kinder, Jugendliche und Pädagog_innen. Neben der gesundheitlichen Versorgung fungieren School Nurses auch als Ansprech- und Vertrauenspersonen für Schülerinnen und Schüler - die School Nurse ist ein sozial-, gesundheits- und bildungspolitischer Meilenstein im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin!“

Zielsetzungen des Projekts School Nurse kurz zusammengefasst sind vor allem die pflegerische Betreuung bei chronisch kranken und beeinträchtigten Schüler_innen, frühzeitige Entdeckung und Hilfestellung bei gesundheitlichen Problemen, Stärkung der Gesundheitskompetenz und Entlastung des Lehrpersonals sowie der Eltern.

Mehr dazu auf wien.gv.at/school-nurses.

Rückfragen & Kontakt:

Gwendolin Melchart, M.A.

SPÖ-Klub Rathaus

Presse- und Medienarbeit

Telefon: +43 1 4000 81929

Mobil: +43 66 4884 618 81

E-Mail: gwendolin.melchart @ spw.at



Marko Knöbl

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Pressesprecher, Kommunikationsleiter stv.

+43 650 405 17 43

marko.knoebl @ neos.eu