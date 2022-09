Fokus Regionalität: MeinBezirk.at begeistert mit lokalem Content

31,2 % Online-Reichweite* für MeinBezirk.at

2,193 Mio. Unique Userinnen und User* auf dem Online-Portal der RegionalMedien Austria



Die heute veröffentlichten Quartalswerte der ÖWA bestätigen einmal mehr die hohe Relevanz des Online-Portals MeinBezirk.at der RegionalMedien Austria. Als Innovationstreiber am regionalen Medienmarkt beweisen die RegionalMedien Austria mit MeinBezirk.at im zweiten Quartal eine stabile Größe*.

„ Wir stehen für regionale Nachrichten aus allen Bezirken Österreichs und so freut uns die tolle Online-Reichweite von 31,2%* ganz besonders! Als österreichweites Medienhaus können wir unseren Nutzerinnen und Nutzern die aktuellsten Nachrichten von genau dort liefern, wo sie zuhause sind. Die 2,193 Mio. Unique Userinnen und User* verdeutlichen unsere bedeutende Position am heimischen Medienmarkt “, argumentiert Maria Jelenko-Benedikt, nationale Chefredakteurin der RegionalMedien Austria.

Vielzahl an Redaktionen in ganz Österreich für noch mehr regionalen Content.

Mit insgesamt 81 lokalen Redaktionen treten die RegionalMedien Austria mit ihren Medien österreichweit auf. „ Uns ist es wichtig, dass unsere redaktionelle Arbeit vor Ort in den Regionen unserer Userinnen und User abläuft. So sind wir direkt dran am Geschehen: Aus der Region für die Region. Unsere Redakteurinnen und Redakteure kennen sich in ihrer Umgebung aus und können so noch schneller informativen Content liefern “, erklärt Maria Jelenko-Benedikt.

Mit MeinBezirk.at bringen die RegionalMedien Austria nicht nur die neuesten Nachrichten aus den Regionen, sie berichten auch über Veranstaltungen, Wissenswertes und vieles mehr. Als Regionaut, Leserreporterin und -reporter, bekommen auch Userinnen und User die Möglichkeit, mit Bildern und Beiträge einen regionalen Mehrwert zu schaffen.

*Quelle: ÖWA Quartal 2022-II: Unique User Netto-Reichweite in % und in Projektion für einen durchschnittlichen Monat auf Basis Internetnutzer 14plus in Österreich; die Mediadaten unterliegen einer statistischen Schwankungsbreite. MeinBezirk.at ist die Online-Plattform von RegionalMedien Austria gesamt.

