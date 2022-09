FW BO Matthias Krenn: Ohne rasche Maßnahmen fahren wir an die Wand!

Es braucht endlich auch ein Maßnahmenpaket zur Deckelung der Energiepreise für die Betriebe, ansonsten werden viele Arbeitsplätze vernichtet!

Wien (OTS) - Der Bundesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft, WKO Vizepräsident Matthias Krenn, fordert angesichts der massiven Teuerungswelle von der türkis-grünen Bundesregierung endlich die Umsetzung wirksamer Entlastungsmaßnahmen auch für die Wirtschaft!

Krenn: „Was es braucht, ist eine Task-Force „Anti-Teuerung“, um mit Vertretern der Politik, Wirtschaft und Energiebetreibern konkrete Hilfsmaßnahmen zu erarbeiten. Diese Task-Force soll sicherstellen, dass notwendige Maßnahmen zur Bekämpfung der Teuerungswelle und zur Entlastung der Menschen, aber auch der Wirtschaft endlich rechtzeitig und in ausreichendem Ausmaß gesetzt werden. Die Zeit der mutlosen Ankündigungspolitik muss endlich ein Ende haben. Jetzt brauchen wir konkrete Zusagen!“

Österreich versinkt im Energiechaos. Der Wohlstand und der soziale Friede sind ernsthaft gefährdet. Anstatt aber endlich anzupacken und der Energiekrise die Stirn zu bieten, lässt Türkis-Grün insbesondere die Wirtschaft mittlerweile seit Monaten eiskalt im Stich! Dies weil vor allem die ÖVP fast ausschließlich mit sich selbst und ihren Skandalen beschäftigt ist! Nur in einem ist sich die Regierung einig: die Sanktionen, die unsere Wirtschaft massiv treffen, müssen bleiben und das ist das eigentliche Versagen dieser türkis-grünen Amateurtruppe ohne Wirtschaftspraxis!

Dass eine Gaspreisbremse nicht einmal angedacht wurde, ist zudem eine Schande, da der Gaspreis derzeit der Energiepreistreiber Nummer 1 ist. Dort muss man an der Wurzel des Übels ansetzen, indem man die Preisbildung am europäischen Strommarkt ändert und die Merit-Order-Regelung beendet. Es braucht auch einen Schutzschirm für Energieversorgungsunternehmen, aber nicht zum Zocken wie in Wien, sondern zur Sicherstellung der Energiegarantie. Am Notwendigsten sind jedoch überlebenswichtige Zuschüsse für Unternehmen aufgrund gestiegener Erdgas- und Strompreise. „Die explodierenden Energiepreise sind gerade für viele Betriebe eine enorme Belastung. Deshalb braucht es endlich ein Maßnahmenpaket zur Deckelung der Energiepreise für die Betriebe, ansonsten werden viele Betriebe zusperren müssen und damit würden viele Arbeitsplätze vernichtet werden“, warnt Krenn abschließend.

