Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 9.9.: „Über die Tücken und Lücken im europäischen Schienennetz“

Wien (OTS) - „Über die Tücken und Lücken im europäischen Schienennetz“ lautet der Titel des von Clara Peterlik gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 9. September um 9.42 Uhr in Ö1.

Wer per Zug durch Europa fährt, hat einiges zu erzählen, mitunter auch über langsame Verbindungen, Verspätungen und Nächten auf Bahnhöfen. Die EU drückt beim Ausbau der Schiene aufs Tempo. Das Streckennetz soll ausgebaut oder neu errichtet, der grenzüberschreitende Verkehr erleichtert werden. Derzeit finden EU-weit nicht einmal sieben Prozent des Personentransports auf der Schiene statt, heißt es von Seiten des EU-Parlaments. Beim Güterverkehr sind es an die elf Prozent, Tendenz jedoch zuletzt fallend. Auch um die Klimaziele zu erreichen, wollen die Kommission und einige Länder den Bahnausbau forcieren. Es kommt Bewegung in den Schienenverkehr. Trotzdem bestehen nicht nur bei der Infrastruktur noch viele Baustellen.

