Lotto: 4,4 Millionen-Vierfachjackpot geht in die Steiermark

Dreifachjackpot beim Joker – 800.000 Euro warten

Wien (OTS) - Der sechste Lotto Vierfachjackpot des Jahres ist Geschichte, er fand seinen Abnehmer in der Steiermark. Eine Spielteilnehmerin bzw. ein Spielteilnehmer aus der Oststeiermark tippte die „sechs Richtigen“, knackte den Vierfachjackpot damit im Alleingang und gewann rund 4,4 Millionen Euro. Beigetragen zum Erfolg hat auch das Spielterminal in der Annahmestelle, denn der gewinnbringende Tipp war ein vom Zufallszahlengenerator erstellter Quicktipp. Gleich der erste von fünf Versuchen brachte den Millionengewinn.

Über einen Fünfer mit Zusatzzahl und damit über jeweils mehr als 39.000 Euro dürfen sich vier Spielteilnehmerinnen bzw. Spielteilnehmer freuen. Zwei Gewinne wurde in Oberösterreich jeweils per Quicktipp erzielt, je einer – jeweils per Normalschein – in der Steiermark und über die Spieleseite win2day.at.

Utl.: LottoPlus

Bei LottoPlus gab es keinen Sechser, wodurch sich wiederum die Gewinner eines Fünfers freuen durften. Denn auf sie wurde die Sechser Gewinnsumme aufgeteilt, und so gewannen 81 Spielteilnehmer jeweils mehr als 5.500 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 150.000 Euro.

Utl.: Joker

Zum dritten Mal hintereinander gab es am Mittwoch keinen Wettschein mit der richtigen Joker Zahl. Damit wartet am kommenden Sonntag ein Dreifachjackpot, und im Topf werden rund 800.000 Euro liegen.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 7. September 2022

1 Sechser zu EUR 4.350.917,00 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 39.064,30 137 Fünfer zu je EUR 1.244,20 504 Vierer+ZZ zu je EUR 101,40 6.492 Vierer zu je EUR 43,70 9.384 Dreier+ZZ zu je EUR 13,60 99.120 Dreier zu je EUR 5,10 321.913 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 3 14 17 24 35 44 Zusatzzahl 7

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 7. September 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 81 Fünfer zu je EUR 5.518,20 3.827 Vierer zu je EUR 19,70 61.336 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 10 15 17 27 31 35

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 7. September 2022

3fach JP Joker, im Topf bleiben EUR 669.721,68 – 800.000 Euro warten 14 mal EUR 8.800,00 125 mal EUR 880,00 1.238 mal EUR 88,00 11.767 mal EUR 8,00 118.709 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 8 2 3 1 3 7

