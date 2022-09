„Vera“ startet mit Lili Paul-Roncalli, Bernhard Paul und Manuel Rubey in die Saison

Neue Ausgaben ab 9. September freitags um 21.20 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Mit Lili Paul-Roncalli, Bernhard Paul und Manuel Rubey startet „Vera“ am Freitag, dem 9. September 2022, in die neue Saison ihrer Show: Vera Russwurm ist um 21.20 Uhr in ORF 2 im Gespräch mit der „Circusprinzessin“ und „Kontursions-Artistin“, dem Circus-Chef sowie dem Schauspieler und Kabarettisten.

Der Circus Roncalli ist wieder in Österreich! Zu Beginn ihrer Herbststaffel lädt Talk-Queen Vera Russwurm Circus-Chef Bernhard Paul und seine jüngste Tochter Lili Paul-Roncalli in ihr Studio im Wiener Theater „Metropol“. Als überaus biegsame „Kontursions-Artistin“ erzählt die 24-jährige „Circusprinzessin“ von ihrem harten Training, ihrer Kindheit im Circus und auch über eventuelle Übernahmepläne gemeinsam mit ihren Geschwistern. Roncalli-Eigentümer Bernhard Paul, dem Köln nun sogar eine eigene Straße widmet, spricht über sein Imperium, das er als „schönsten Circus der Welt“ 1976 von Null weg aufgebaut hat.

Schauspieler und Kabarettist Manuel Rubey gibt sich bei Vera Russwurm mit humoristischer Lesung die Ehre – aber auch mit einem sehr offenen Gespräch über Ego-Probleme sowie über dunkle und helle Zeiten. Außerdem erklärt er, wozu er andere Menschen gerne ermutigen würde. Auch schildert er in „Vera“, weshalb er heute, mit 43 Jahren, lieber lebt als mit 20, und er erzählt, wie er es nach Jahren der Abhängigkeit geschafft hat, von seiner Nikotinsucht loszukommen.

