Gery Seidl mit „Hochtief“ im ORF-„Sommerkabarett“

Am 9. September um 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Wenn der ehemalige Baustellenleiter und aktuelle Topkabarettist Gery Seidl von „Hochtief“ spricht, gibt es zwei Möglichkeiten: Es geht um Hochtiefbau oder um die Hochs und Tiefs des Alltags. Im Idealfall verbindet er das – denn wie kein Zweiter kann er absurde Alltagssituationen in humorvolle Szenen verwandeln. Zum Abschluss des diesjährigen ORF-„Sommerkabaretts“ surft Seidl am Freitag, dem 9. September 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 mit seinem Programm „Hochtief“ auf den Wellen des Lebens.

Auf Flimmit (flimmit.at) ist außerdem Gery Seidls Soloprogramm „Sonntagskinder“ zu sehen. In der One-Man-Show wechseln Kracher mit Bonmonts, Pointen mit leisen Tönen, gesellschaftskritische Seitenhiebe mit philosophischer Tiefe.

