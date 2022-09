Die Teuerung, ihre Folgen und was helfen kann: Ab 12. September in allen Medien des ORF

Auftakt mit ORF-2-Hauptabendsendung „Gas, Strom, Lebensmittel – wie können wir uns das leisten?“ mit Peter Resetarits

Wien (OTS) - Die Sommerferien gehen am kommenden Wochenende in ganz Österreich zu Ende, der Alltag hält wieder Einzug. Aber: Das ganze Land befindet sich in einem nie dagewesenen Krisenmodus, der vielen große Sorgen macht und das Land und seine Menschen vor ungeahnte Probleme und Herausforderungen stellt. Die existenzielle Energiekrise und die dramatische Teuerung stellen das Leben teils völlig auf den Kopf. Und der bevorstehende Herbst und Winter verheißen keine Entspannung. Die Frage, was die kommenden Wochen bringen und was uns helfen kann, stellt der ORF ab Montag, dem 12. September 2022, in all seinen Medien in den Mittelpunkt. Los geht es dabei um 20.15 Uhr in ORF 2 mit „Gas, Strom, Lebensmittel – wie können wir uns das leisten?“, präsentiert von Peter Resetarits in Zusammenarbeit mit zahlreichen Moderatorinnen und Moderatoren der ORF-Magazinsendungen.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Österreich und seine Menschen stehen in den kommenden Wochen und Monaten vor den größten Herausforderungen der vergangenen Jahrzehnte. Als öffentlich-rechtlicher ‚Dienstleister an der Gesellschaft‘ muss und wird der ORF alles in seiner Macht Stehende tun, um einerseits mit Information aufzuklären, andererseits aber auch ‚News you can use‘ anzubieten, die allen Betroffenen konkret helfen, den schwierigen Alltag ein wenig besser zu bewältigen.“

„Gas, Strom, Lebensmittel – wie können wir uns das leisten?“ (Montag, 12. September, 20.15 Uhr, ORF 2)

Das ganze Land befindet sich in einem nie dagewesenen Krisenmodus, der vielen große Sorgen macht und uns vor ungeahnte Probleme und Herausforderungen stellt. Die existenzielle Energiekrise und die dramatische Teuerung stellen das Leben teils völlig auf den Kopf. Und der bevorstehende Herbst und Winter verheißen keine Entspannung – eher im Gegenteil.

Wie lange noch fließt genügend Gas, wie lange reicht der Vorrat – ob für eine warme Wohnung oder für Industrie und Wirtschaft? Wer kann sich wie lange noch die schwindelerregend hohen Preise für Energie leisten? Wie teuer wird das tägliche Leben, der tägliche Einkauf noch und wie soll sich das alles ausgehen? Peter Resetarits macht sich gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen der ORF-Magazine auf Spurensuche in alle Ecken dieses Landes. Vom westlichen Vorarlberg bis ins östliche Burgenland, vom nördlichen Niederösterreich bis ins südliche Kärnten. Hintergründige Reportagen, vertiefende Einblicke, klärende Gespräche und aufschlussreiche Sichtweisen aus dem Alltag eines krisengebeutelten Landes. Und immer wieder auch die Suche nach Lösungen und Alternativen: Wie etwa kann der Umstieg auf Strom aus Wasser, Wind und Sonne im Kleinen und im Großen, im kleinen Einfamilienhaus genauso wie in großen Betrieben, funktionieren? Wo liegen dabei Hürden und Probleme?

Peter Resetarits und die Moderatorinnen und Moderatoren der ORF-Magazin-Sendungen auf Lokalaugenschein in ganz Österreich: Aus unterschiedlichen Perspektiven erkunden sie, wo der Schuh am meisten drückt, suchen nach den Zusammenhängen im Hintergrund und klopfen Lösungsideen auf ihre Vor- und Nachteile ab.

Weitere ORF-TV-Sendungen zum Thema Teuerung

Weitere Sendungen in ORF 2, die sich in dieser Woche eingehend mit dem Thema Teuerung und den Folgen beschäftigen, sind u. a.: „Guten Morgen Österreich“ (ab 6.30 Uhr), das etwa am 12. September Peter Resetarits zu Gast hat und im Laufe der Woche u. a. Tipps für das Sparen beim Heizen gibt, alternative Heizsysteme präsentiert und die rechtlichen Aspekte von Förderungen aufzeigt. Auch „Studio 2“ (17.30 Uhr) berichtet ab 12. September die ganze Woche themenaffin – u. a. über einen Privatmann, der sich sein eigenes Wasserkraftwerk gebaut hat. Ebenso mit dem Thema beschäftigt sich ,„konkret“ (18.30 Uhr), das etwa am 12. September Vergleiche zur Ölkrise von 1974 zieht. Um den „Kampf um Windstrom“ geht es am 15. September in einer „Am Schauplatz“-Reportage um 21.05 Uhr: Die Bundesregierung investiert Milliarden in erneuerbare Energien. Wind soll bis 2030 doppelt so viel Strom erzeugen wie jetzt. Doch es regt sich Widerstand gegen geplante Windräder. Sie seien Fremdkörper, würden die Natur und Landschaft zerstören, wettern Bürgerinitiativen im Waldviertel und in Kärnten. Manche Gemeinden wiederum kämpfen für den Bau von Windparks. In der Hoffnung auf billigeren Strom.

In ORF 1 steht am 21. September um 20.15 Uhr der „Dok 1“-Film „Energiesparen – Der neue Volkssport?“ auf dem Programm. Hanno Settele erklärt die durchaus komplexen Mechanismen bei der Strompreisbildung, wagt einen Blick in die Zukunft und macht die Probe aufs Exempel: Was spart wie viel? Das „ZIB Magazin“ – täglich um 20.00 in ORF 1 – berichtet laufend über die aktuellen Preisentwicklungen von Energie über Lebensmittel bis Wohnen und zeigt, wie man damit umgehen kann.

Auch die ORF-Landesstudios beschäftigen sich in Radio und Fernsehen mit dem Thema, so steht etwa in Niederösterreich Energiesparen im Mittelpunkt.

ORF III zeigt am 14. September die Eigenproduktion „Österreich – dunkel und kalt? Wege aus der Energiekrise“. Am 21. September steht ebenso im Hauptabend mit „Der Kampf um die Regale – Geschäftsmodell Supermarkt“ eine weitere Eigenproduktion auf dem Programm.

Thema Teuerung in den ORF-Radios

Am Mittwoch, dem 7. September, geht es in „Punkt eins“ (Ö1, 13.00 Uhr) um Reformpläne und Möglichkeiten des EU-Strommarktes, „Nachhaltig durch den Winter“ ist ab 16.05 Uhr Thema von „Praxis – Religion und Gesellschaft“. Die Journal-Panorama-Mittwochsrunde fragt am 7. September (18.25 Uhr): „Energiekrise: Macht die Politik das Richtige?“ In der Ö1-„Radiokolleg“-Reihe „9 x Österreich. Erkundungen in Salzburg“ (9.05 Uhr) ist am Dienstag, dem 20. September, der Beitrag „Das Land ohne Windrad“, am Mittwoch, dem 21. September, „Wasserkraft – mehr Strom, mehr Ökologie“ und „Kraftwerke Kaprun – Strom für Generationen“ zu hören. Am Samstag, dem 24. September, gibt es ein „Diagonal“ (Ö1, 17.05 Uhr) zum Thema „Gas“ – über eine Substanz, die die Welt zum Wanken bringt, Waffe und Trauma für Millionen Menschen ist, über Österreichs Gaslager und Gasgemeinden, den geplanten Gas-Ausstieg und was er bedeuten würde, der Notfallplan. Die Aktuelle Kultur von Ö1 wird in den kommenden Wochen in Beiträgen die Auswirkungen der angespannten Energiesituation und der Teuerungen für die österreichischen Kulturinstitutionen beleuchten.

Mit dem Ende der Selbstverständlichkeiten beschäftigt sich die „Radiokolleg“-Reihe „Zeitenwende“ von Montag, dem 26., bis Donnerstag, den 29. September, jeweils ab 9.05 Uhr in Ö1. Als der US-amerikanische Politikwissenschafter Francis Fukuyama vor 30 Jahren mit seinem Buch „Das Ende der Geschichte“ den Siegeszug des westlichen, liberalen Demokratiemodells nach dem Ende des Kalten Krieges prophezeite, wähnten sich die westlichen Industrienationen als Gewinner auf allen Ebenen: Das auf Wirtschaftswachstum basierte kapitalistische Modell und die Demokratie als Regierungsform galten als Garant für wachsenden Wohlstand, Frieden und Sicherheit. Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine am 24. Februar dieses Jahres ist nichts mehr so wie es einmal (scheinbar) war. Gewissheiten, die so lange Zeit als unumstößlich galten, haben sich heute unter dem Gewicht der sich auftürmenden Krisen längst in massive Existenzängste verwandelt. Doch jede Krise birgt auch die Chance auf Veränderung in sich. Zeit für die Politik und die Zivilgesellschaft, aufzuwachen und sich für eine neue Form des Miteinanders zu engagieren. Das Ende der Selbstverständlichkeiten könnte dabei helfen.

Auch Hitradio Ö3 nimmt den ORF-Schwerpunkt wahr: In der Aktionswoche von Montag, dem 12., bis Freitag, den 16. September, widmet sich das Ö3-Programm – allen voran der Ö3-Wecker (5.00 bis 9.00 Uhr) – im Rahmen der verschiedenen Ö3-Rubriken und mit unterschiedlichen Beiträgen und Gestaltungsmitteln Themen rund um Energie und Teuerung.

In der Woche ab 12. September werden sich die „FM4 Klimanews“ gezielt dem Themengebiet Energie und Teuerungen widmen. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag gibt es in der FM4-Vormittags-Strecke „You’re at home, baby“ aktuelle Infos und Tipps zum Umgang mit Energie und Energiekosten. Wie sehr kann der/die Einzelne zu einem bewussteren Umgang mit den immer teurer werdenden Energieressourcen beitragen? Wie sehr sind die ökologischen Herausforderungen der Klimakrise mit der aktuellen Situation der Teuerungen vereinbar? Diese und andere Fragen werden in den „FM4 Klimanews“ von Expertinnen und Experten beantwortet.

Thema Teuerung im orf.at-Netzwerk

Auch das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT befassen sich intensiv mit dem Thema Teuerung, liefern Aktuelles, Hintergrundinfos und Analysen der österreichischen und der globalen Situation. Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote der ORF-Berichterstattung stehen auf der ORF-TVthek und im ORF.at-Newsroom bereit, Audio-Streams sowie Podcasts auf ORF Sound ab dessen Launch.

