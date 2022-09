FW Maier / Langthaler: Engpass bei Adblue gefährdet Versorgungskette im Land!

Logistikbranche steht vor der nächsten existenzbedrohenden Herausforderung!

Wien (OTS) - „Das Angebot an dem Treibstoffzusatz Adblue wird knapp und es droht uns eine weitere Katastrophe, denn ohne Adblue gibt es so gut wie keinen LKW Transport mehr im Land“, so der Landesobmann von NÖ Reinhard Langthaler in einer Aussendung.

Langthaler dazu: „Auf Grund der drastisch gestiegenen Energiekosten in der Herstellung hat sich Adblue seit Jahresanfang preislich verdoppelt und zu massiven Mehrbelastungen für die Transportunternehmen geführt. Nicht nur, dass diese Mehrkosten kaum zu stemmen sind, jetzt droht die nächste Katastrophe, denn die ersten Hersteller stellen - auf Grund der hohen Energiekosten - die Produktion von Adblue bereits ein. Damit droht der Zusammenbruch der Logistikkette im Land und damit die Versorgung der Bevölkerung aber auch der Wirtschaft mit allen notwendigen Gütern!“

Zu Erinnerung: Adblue wird bei Diesel LKWs und Privat PKWs (Euro 5, Euro 6) zur Reduktion von Stickoxiden benötigt. Ohne diesen „Diesel-Zusatz“ fährt das Fahrzeug aber ganz einfach nicht. Ist der Adblue-Zusatztank leer, können Fahrzeuge nicht mehr gestartet werden oder nur im eingeschränkten Modus (Leistungsabfall) bis zur nächsten Werkstatt fahren. „Ohne LKW-Flotte der neuen Generation steht somit die komplette Wirtschaft still, denn es gibt derzeit keine Alternative zur Versorgung mit diesem Transportmittel“, so Langthaler.

„Unsere Transportbetriebe haben auf umweltfreundliche LKWs umgestellt und werden nun für ihre Investitionsbereitschaft bestraft. Das kann nicht sein, denn das Transportgewerbe ist das Rückgrat der Wirtschaft! Wird hier nicht sofort gehandelt und eine Lösung für die Adblue-Hersteller angeboten, dann bahnt sich eine echte Katastrophe an. Die Regierung ist also gefordert, umgehend zu handeln, denn sonst gibt es nicht einmal mehr die Güter für den täglichen Bedarf wie etwa Lebensmittel, Arzneimittel und Gesundheitsprodukte“, so Günter Maier, Niederösterreichs freiheitlicher Spartensprecher für Transport und Verkehr.

Der drohende Zusammenbruch der Logistikkette ist der nächste Super-Gau und der Blackout der Versorgung im Land! Daher muss die Politik handeln und die FW verlangt eine bezahlbare Versorgungsgarantie, sowie einen Notfallplan mit der sofortigen Förderung für die Adblue-Produzenten, damit die Herstellung wieder betriebswirtschaftlich sinnvoll wird. „Die FW hofft, dass die „Verkehrt“-Ministerin Gewessler nicht, wie beim Beispiel Ölheizungen, die Lösung in der Rückkehr auf die alten Euro-3-Fahrzeuge sieht“, so der LO von NÖ Reinhard Langthaler abschließend.

