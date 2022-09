Neue Attraktionen für den Willi-Frank-Park

Die neuen Wasserspiel-Elemente sind fertig – das musste gefeiert werden!

Wien (OTS) - Pritscheln und Planschen nach Lust und Laune? Das ist jetzt für alle Kinder bei den neuen Wasserspiel-Elementen im Willi-Frank-Park möglich. Der Abschluss der Umgestaltung, der 3.400 m2 großen Parkanlage, geplant und errichtet von den Wiener Stadtgärten, wurde nun mit einem Wasserfest der Bezirksvorstehung gefeiert. Neben einem abwechslungsreichen Wasserspielbereich wurde für mehr Grün gesorgt. „Wir wollen unsere Parks zu lokalen Grünoasen für alle Wiener*innen machen. Besonders im dichter besiedelten Stadtgebiet gewinnen sie als kühlende Orte immer mehr an Bedeutung“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

„Wir investieren sehr viel in unsere Parkanlagen, denn hier spielt sich das Margaretner Leben ab. Umso schöner ist es, wenn wir Verbesserungen für die Parknutzer*innen schaffen und gleichzeitig durch mehr Grün, Entsiegelung und Abkühlungs-Möglichkeiten, Margareten klimafit machen. Danke an alle, die bei unserem Eröffnungs-Fest dabei waren, es war ein großer Spaß“, freut sich Bezirksvorsteherin Silvia Jankovic.

Aufregender Wasserspaß

Das Herzstück der Neugestaltung besteht aus einer breiten Palette an neuen Wasserspielgeräten, wie zwei Fontänenhüpfer, die in weiterer Folge vier Boden-Wasserdüsen auf der gegenüberliegenden Seite zum Sprudeln bringen oder einem spritzenden Walfisch, der für Wasserspaß sorgt. Eine Besonderheit ist die sogenannte „Wipp-Pumpe“: Dabei handelt es sich um eine spiralförmige Wasserdüse, montiert auf einem rund 2,5 m hohen Mast, welche durch körperliche Betätigung der Wippe am Boden in Gang gesetzt werden kann.

Buntes Bepflanzungskonzept

Beim Sandspielbereich wurde eine bereits bestehende Strauchfläche vergrößert und mit automatischer Bewässerung versehen. Als Unterwuchs kam es zur Auswahl neuer Blühsträucher, die schon bald aufregende Farbakzente setzen. Zwei neue Weiß-Eschen wurden gepflanzt.

Durch die Neuorganisation von Spielgeräten entstand eine große, zusammenhängende Rasenfläche mit einem kleinen Hügel zum Entspannen. Neben der Wasserspielfläche wurden vier Felsenbirnen – ein üppig blühendes Gehölz – gepflanzt, die als perfekte Nahrung für Insekten dienen. In der Nähe des bestehenden Tischtennistisches wiederum gibt es einen neuen persischen Eisenholzbaum sowie einen neuen Tulpenbaum als natürliche Beschattung zu entdecken.

Ausbau des Kleinkinderspielplatzes

Der Kleinkinderspielplatz des Willi-Frank-Parks erhielt einen neuen Sandspielbereich: Die alte Sandkiste wurde entfernt, stattdessen ein neuer Spielbrunnen installiert und so angepasst, dass auch kleinere Kinder diesen ein- und ausschalten können. So wurde aus der alten Sandkiste eine großzügige Sand-Matsch-Anlage. Hinzu kamen neue Spielgeräte, die sich hervorragend zum Klettern und Balancieren eignen. Der gesamte Kleinkinderspielbereich wurde mit zusätzlichen Bänken und Tischen ausgestattet.

Förderprogramm „Lebenswerte Klimamusterstadt“

Mit dem Programm „Lebenswerte Klimamusterstadt“ unterstützt die Stadt Wien Projekte der Bezirke, die für mehr Lebensqualität sorgen. Bis 2025 stehen pro Jahr 20 Millionen Euro für Maßnahmen zur Klima-Anpassung zur Verfügung. Mit dem Budget werden unter anderem der Ausbau von Grünraum und Parkflächen, Kühlungsmaßnahmen und die Entsiegelung von Beton- und Asphaltflächen – wie beispielsweise hier im Willi-Frank-Park - umgesetzt.

Rückfragen & Kontakt:

Sophie Berger, MA

Büro der Bezirksvorsteherin für Margareten Mag.a (FH) Silvia Janković, MA

Schönbrunner Straße 54 | 1050 Wien | 1. Stock, Zi. 122

Tel.: 01/4000-05122

Mobil: 43 676 8118 05122

E-Mail: sophie.berger @ wien.gv.at