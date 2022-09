AVISO Kunst Haus Wien: „Unseen Places. Gregor Sailer“

Wien (OTS) - Das Kunst Haus Wien, ein Museum der Wien Holding, präsentiert von 15. September 2022 bis 19. Februar 2023 die neue Ausstellung „Unseen Places. Gregor Sailer“. Unzugängliche Landschaften, abgeriegelte Territorien oder militärische Sperrgebiete: Gregor Sailer zeigt in seinen Arbeiten surreale Architekturen an den Randzonen menschlicher Zivilisation. Der Künstler interessiert sich für die bauliche Veränderung von Landschaft und die komplexen politischen, militärischen und wirtschaftlichen Implikationen von Architektur. Das Kunst Haus Wien widmet dem Fotokünstler seine erste große Ausstellung in Österreich.



Das Kunst Haus Wien lädt Vertreter*innen der Medien herzlich zu einem Presserundgang ein! Durch die Ausstellung führen Kunst Haus Wien-Direktorin Gerlinde Riedl, Kunst Haus Wien-Kuratorin Verena Kaspar-Eisert sowie Fotokünstler Gregor Sailer.





Bitte merken Sie vor:



Zeit: Mittwoch, 14. September 2022, 10.00 Uhr



Ort: Kunst Haus Wien, Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien



Anmeldung unter presse@kunsthauswien.com



Das Kunst Haus Wien freut sich auf Ihren Besuch!

