Bezirksmuseum 13 zeigt Gemälde von Georg Saatzer

Ausstellung von 9.9. bis 21.12.: bm1130@bezirksmuseum.at

Wien (OTS) - Georg Saatzer (1926 – 2004) war ein Hietzinger Maler und Grafiker, der in zahlreichen Werken Motive aus dem 13. Bezirk festgehalten hat. Von Freitag, 9. September, bis Mittwoch, 21. Dezember, zeigt das Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) eine Sonder-Ausstellung mit dem Titel „Georg Saatzer – Ein Hietzinger Chronist“. Aquarelle, Ölgemälde und Zeichnungen aus der Zeit zwischen 1950 bis 1990 beeindrucken die Betrachter*innen. Diese Arbeiten sind in einem Schauraum im 2. Stock des Museums zu bestaunen. Ein Ankauf der Bilder ist möglich. Die Eröffnung der Ausstellung findet am Freitag, 9. September, um 18.00 Uhr, statt.



Das Hietzinger Bezirksmuseum ist Samstag (14.00 bis 17.00 Uhr) und Mittwoch (14.00 bis 18.00 Uhr) offen. An Feiertagen und an schulfreien Tagen bleiben die Räumlichkeiten geschlossen. Der Eintritt ist gratis. Spenden nimmt das ehrenamtlich agierende Bezirkshistoriker*innen-Team (Leiter: Ewald Königstein) gerne an. Die Besucher*innen der Ausstellung werden um Beachtung der geltenden Corona-Bestimmungen ersucht. Auskünfte: Telefon 01/877 76 88 (während der Öffnungszeiten). Informationen per E-Mail: bm1130 @ bezirksmuseum.at.



Allgemeine Informationen:

Leben und Werk von Georg Saatzer: www.1133.at/document/view/id/132

Bezirksmuseum Hietzing: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/



