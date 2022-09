Aktionstag für pflegende Angehörige

Zum Aktionstag für pflegende Angehörige am 13. September lädt die Johanniter Residenz zum Tag der offenen Tür und die Expert:innen der Pflegehotline beantworten Ihre Fragen.

Wien (OTS) - Rund 80 Prozent der pflegebedürftigen Menschen leben zuhause und werden Angehörigen gepflegt. Die Pflege daheim stellt die Betroffenen wie auch deren Familien meist vor neue Herausforderungen. In dieser Situation benötigen alle Beteiligten einfühlsame wie individuelle Beratung, um den Alltag leichter bewältigen zu können.

Wie kann ich um Pflegegeld ansuchen? Wo erhalte ich einen Heilbehelf und die entsprechende Verordnung? Welche Hilfsangebote gibt es? Im Alltag stehen pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige meist vor zahlreichen Herausforderungen und haben Mühe, sich einen Überblick über die Hilfsangebote und Unterstützungsmöglichkeiten zu verschaffen. Deshalb bieten die Expert:innen des Pflegenotdienstes Antworten und Hilfe im Pflegedschungel. Von 9:00 – 12:00 Uhr ist die Pflegehotline unter 0800 88 87 87 erreichbar. Die Beratung ist kostenlos.

Wenn im Alter der Alltag beschwerlicher wird und man trotzdem möglichst autonom bleiben möchte, bietet das Konzept des betreuten Wohnens in der Johanniter Residenz eine gute Alternative zum Pflegeheim. Daher öffnet die Johanniter Residenz am 13. September von 9:00 – 12:00 Uhr ihre Pforten und lädt Interessierte zur Besichtigung in die Erna Musik Gasse 1, 1210 Wien, ein - Kaffee und Kuchen inklusive.

