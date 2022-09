Supermarkt.at trotzt Inflationswelle - „Geizhals“ für Lebensmittel

Die neue Internet-Plattform Supermarkt.at unterstützt beim täglichen Lebensmitteleinkauf und hilft beim Geldsparen.

Stinatz (OTS) - Egal ob Butter, Milch, Eier, Fleisch oder Kaffee – die Teuerungswelle brandet derzeit gegen den gesamten Lebensmittelsektor und strapaziert den Geldbeutel. Grund genug für den Unternehmer Martin Hörmann, aus Stinatz, die Internetplattform Supermarkt.at ins Leben zu rufen, die Konsument:innen in ganz Österreich beim Sparen helfen soll.

Das Konzept ist denkbar einfach, wie Hörmann erklärt: „ Im Grunde haben wir ein Geizhals für Lebensmittel entwickelt. Konsument:innen finden auf der Plattform die wichtigsten Lebensmittel der bekanntesten Hersteller und Marken. Derzeit sind rund 4.500 Lebensmittel mit tagesaktuellen Preisen sowie Aktionen und Angeboten aus den Shops und den stationären Supermärkten ersichtlich. “

Somit sieht man auf einen Blick, in welchem Supermarkt es ein bestimmtes Produkt zu kaufen gibt und natürlich den günstigsten Preis!

Eigenentwicklung aus dem Südburgenland

Die Idee der Vergleichsplattform stammt von Hörmann selbst. Es steckt eine Entwicklungszeit von über sechs Monaten dahinter, im Juni 2022 glückte der Launch. Aktuell sind Preise aus sieben Supermarkt-Ketten und Shops wie Billa, Interspar oder MPreis verfügbar – und weitere sollen folgen.

Besonders wichtig ist Hörmann, dass Supermarkt.at völlig unabhängig von Herstellern, Marken sowie Einkaufsketten ist. Und dass man nicht nur Aktionsartikel auflistet, sondern die gesamte Produktpalette abgebildet ist. „ In diesem Punkt unterscheidet sich meine Plattform grundlegend von anderen Portalen. Jeder kann sich einen schnellen Überblick verschaffen, wo zum Beispiel Butter oder Kaffeebohnen erhältlich sind und was sie kosten – auch wenn diese nicht gerade in Aktion sind. “

Was noch kommt

Aktuell befindet sich das Portal in der Beta-Phase. Das heißt, es sind noch nicht alle Produkte in der Suche zu finden. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, diese Lücke zu schließen“, verspricht Hörmann – und darüber hinaus viele weitere Funktionen. Die Erweiterung des Portals soll in den nächsten Wochen und Monaten erfolgen.

