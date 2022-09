Last Call: Online-Voting für innovativste Bildungsprojekte Österreichs läuft noch bis 14. September

Gemeinsam mit dem ORF kürt die MEGA Bildungsstiftung die besten Initiativen des Landes für mehr Chancen-Fairness

Wien (OTS) - Sechs Projekte haben es ins Finale um die besten Projekte Österreichs geschafft, die sich für mehr Chancenfairness in der Bildungslandschaft einsetzen. In einer TV-Show in ORF III am 23. September 2022 kürt MEGA schließlich die Stockerlplätze. Vorab können alle ÖsterreicherInnen noch bis 14. September 2022 ihr Lieblingsprojekt mittels Online-Voting unter die Top 3 wählen. Die drei Gewinner dürfen sich im Rahmen der Projektausschreibung der MEGA Bildungsstiftung über je 200.000 Euro Bildungsförderung freuen.

Chancenfairness ungeachtet der Herkunft oder des familiären Hintergrunds zu ermöglichen, ist im österreichischen Bildungssystem nach wie vor eine Herausforderung. Untersuchungen zeigen, dass Kinder im Alter von zehn Jahren aus bildungsfernen Familien einen Bildungsrückstand von bis zu 2,5 Schuljahren gegenüber Kindern von Akademikern haben. Mit ihrem Engagement setzt die MEGA Bildungsstiftung genau dort an.

Aus 111 Einreichungen wurden von einer Fachjury sechs Projekte ausgewählt, die sich nun im Rahmen einer Kooperation mit dem ORF in der TV-Sendung „MEGA Bildungsmillion“ präsentieren. Neben einer hockkarätigen TV-Jury entscheidet auch das Publikum über ein Online-Voting bei der Ermittlung der drei Sieger-Projekte mit. Auf orf.at ist ganz Österreich noch bis 14. September 2022 aufgerufen seine Stimme für seinen Favoriten abzugeben. 1 Million Euro stellt die MEGA Bildungsstiftung insgesamt zur Verfügung, um bereits erfolgreiche Projekte im Bereich Chancenfairness österreichweit auszurollen. Am Freitag, den 23. September werden aus den sechs nominierten Projekten, die bereits jetzt je 80.000 Euro Fördergeld erhalten haben, die Sieger beim großen Finale in ORF III gekürt. Die besten drei Initiativen erhalten insgesamt eine Finanzspritze von je 200.000 Euro.

Bildungschancen für Talente verbessern

„Die soziale Schere hat sich durch Corona nochmals vergrößert. Umso mehr braucht es daher das Engagement aus der Zivilgesellschaft und ihre innovativen Projektideen, um Bildungschancen für alle Kinder zu verbessern und Talente zu entdecken. Mit der MEGA Bildungsmillion können wir spannende Bildungsinnovationen Österreichs vor den Vorhang holen", so Andreas AMBROS - Lechner, Generalsekretär der MEGA Bildungsstiftung.



Diese acht Bildungsprojekte werden in der "MEGA Bildungsmillion" in ORF III vorgestellt:

OPENschool (Wien/20. Bezirk, Steiermark, OÖ, NÖ): Mit dem Aufbrechen des Fächerkanons und der 50-Minuten-Einheiten an öffentlichen Schulen ermöglicht OPENschool echte Individualisierung, Innovation und damit mehr Chancen-Fairness für SchülerInnen.

Sindbad - Tiefe Wurzeln (Wien/15. Bezirk, bundesweit): Durch 1:1 Mentoringbeziehungen begleitet Sindbad sozioökonomisch benachteiligte Jugendliche auf ihrem Weg in eine weiterführende Ausbildung und leistet damit einen Beitrag für mehr Bildungsgerechtigkeit in Österreich.

SESAM PLUS (Wien/17. Bezirk): Mit professioneller Community- und Elternarbeit trägt SESAM PLUS zu mehr Chancen-Fairness für sozial benachteiligte Kinder in der Elementarstufe beim Übergang in die Volksschule bei.

bibliobox - Empowerment durch Literatur an Schulen (Wien/22. Bezirk): Bibliobox bringt diverse, inklusive und vorurteilsfreie Kinder- und Jugendliteratur an Schulen und stärkt damit den Selbstwert marginalisierter und sozial benachteiligter SchülerInnen.

FREI.Spiel - mehr faire Chancen für alle Kinder (Wien/19. Bezirk): Bei FREI.Spiel engagieren sich Freiwillige nachmittags an Horten und Schulen und unterstützen sozial benachteiligte Kinder mit zusätzlichem Förderbedarf durch ihr gesamtes Schuljahr.

Grow Together Elementarpädagogik (Wien/12. Bezirk): Grow Together bietet ein Betreuungsangebot für Babys und Kleinkinder aus Familien, die in den psychosozialen Hochrisikobereich fallen, an.

Zum Voting geht es hier: http://tv.orf.at/orf3/megavoting

Weitere Details zur Projektausschreibung finden Sie auf megabildung.at. Auf megabildung.at/jury sind die Mitglieder der MEGA-Jury gelistet.



Über die MEGA Bildungsstiftung

Mit der Gründung der MEGA Bildungsstiftung (www.megabildung.at) bündelten die B&C Privatstiftung (www.bcgruppe.at) und die Berndorf Privatstiftung ihre Ressourcen und Aktivitäten bei der Bildungsförderung, um bestehende innovative Bildungsprojekte im schulischen und außerschulischen Bereich zu fördern, auszubauen und allen Bildungseinrichtungen in Österreich zur Verfügung zu stellen. Die inhaltlichen Schwerpunkte der MEGA Bildungsstiftung liegen in den Bereichen „Chancenfairness in der Bildung“ und „Allgemeine Wirtschaftskompetenz“. Insgesamt hat die MEGA Bildungsstiftung bereits zwei Millionen Euro zur Förderung von innovativen Bildungsprojekten in Österreich ausgeschüttet. Im Rahmen der MEGA Academy unterstützt die Bildungsstiftung gemeinsam mit der WU Wien diese Bildungsprojekte über die finanziellen Ressourcen hinaus mit Know-how.



