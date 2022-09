CLEEN Energy AG veröffentlicht Einzelabschluss nach UGB mit positivem EBIDTA 2021 und uneingeschränktem Bestätigungsvermerk

Haag (OTS) -

Betriebsleistung wächst um 110% auf rund 12,9 Millionen Euro

EBITDA im Jahresvergleich um rund eine Million Euro auf rund 486.000 Euro gestiegen

Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers

Die CLEEN Energy AG veröffentlicht heute den vom Wirtschaftsprüfer mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss (Einzelabschluss nach UGB) für das Geschäftsjahr 2021.

Die Betriebsleistung (Umsatz plus halbfertige Anlagen) stieg im Vergleich zu 2020 um rund 110% auf 12,93 Millionen Euro. Das EBITDA stieg im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,05 Millionen Euro. Mit einem EBITDA von rund 486.000 Euro (bisherige Erwartung: 150.000 bis 300.000 EUR) wurde erstmals ein positives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erwirtschaftet.

Der Jahresabschluss 2021 nach UBG dokumentiert die positive Geschäftsentwicklung der CLEEN Energy AG. Die relevanten Kennzahlen konnten substanziell gesteigert werden. Die Verdoppelung der Betriebsleistung und ein erstmals positives Ergebnis vor Steuer zeigen, dass es dem Unternehmen immer besser gelingt, Marktchancen wahrzunehmen und in betriebswirtschaftliche Erfolge zu übersetzen. Neben einem sehr positiven Marktumfeld materialisieren sich nun die in den letzten Jahren getätigten Investments in ein professionelles Team, effiziente Prozesse sowie den Aufbau einer starken Marktposition.

Als positiv beurteilt der Vorstand die aktuelle makroökonomische Situation. Die Energiewende eröffnet laufend neue Marktchancen. Die Anbieter von nachhaltig produziertem Strom profitieren etwa von den gestiegenen Marktpreisen, die sich auch auf längere Sicht auf einem höheren Niveau als in der Vergangenheit einpendeln werden. Aus diesem Grund arbeitet die CLEEN Energy AG mit hoher Intensität am weiteren Aufbau von eigenen Assets zur nachhaltigen Stromerzeugung.

Der Jahresabschluss 2021 nach UGB inklusive des unbeschränkten Bestätigungsvermerkes kann auf der Website des Unternehmens (https://cleen-energy.com/investoren/#berichte) abgerufen werden.

Über CLEEN Energy AG

Die CLEEN Energy AG (ISIN AT0000A1PY49) ist ein österreichisches Pionierunternehmen der Energiewende. Fundament des Geschäftsmodells ist die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur nachhaltigen Stromproduktion (Photovoltaik). Seit 2017 notiert die CLEEN Energy AG an der Wiener Börse im Marktsegment „Amtlicher Handel“. Lukas Scherzenlehner ist Vorstandsvorsitzender des Unternehmens.

