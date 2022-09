AVISO, Do. 8.9.2022, 10.30 Uhr: Pressegespräch mit Bürgermeister Ludwig und Kulturstadträtin Kaup-Hasler

Präsentation „Rabenhof-Feeling in den Bezirken – Erfolgsshows und Publikumslieblinge in den VHS-Veranstaltungszentren" von Rabenhof Theater und den Wiener Volkshochschulen

Wien (OTS) - Im Rahmen eines Pressegesprächs wird das Projekt „Rabenhof-Feeling in den Bezirken – Erfolgsshows und Publikumslieblinge in den VHS-Veranstaltungszentren“ vorgestellt: Gemeinsam mit den Wiener Volkshochschulen bringt das Rabenhof Theater ab Oktober ausgewählte Gemeindebau-Erfolgsshows und Publikumslieblinge in die VHS-Veranstaltungszentren nach Floridsdorf, Liesing und die Kulturgarage in der Seestadt. Die neue Reihe ist im Sinne einer Dezentralisierung des kulturellen Angebotes als Startschuss zu verstehen, der den originären Rabenhof-Spielplan-Mix aus Theater, Konzert und Entertainment und somit „Rabenhof-Feeling“ direkt vor die Haustüre der Bewohner*innen in den Flächenbezirken bringt.

Gesprächspartner*innen:

Michael Ludwig (Bürgermeister der Stadt Wien)

Veronica Kaup-Hasler (Kulturstadträtin der Stadt Wien)

Thomas Gratzer (Direktor Rabenhof Theater)

Herbert Schweiger (Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen)

Ernst Nevrivy (Bezirksvorsteher Donaustadt)

Georg Papai (Bezirksvorsteher Floridsdorf)

Wolfgang Ermischer (Bezirksrat, Vorsitzender Kulturkommission Liesing)

Ernst Molden gibt einen musikalischen Einblick in das Programm.

Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen, um Anmeldung wird gebeten!

Anmeldung: Valerie Besl, Rabenhof Theater

Telefon 0664/833 92 66

valerie.besl @ rabenhof.at

Der Zutritt zu Medienterminen der Stadt Wien ist nur mit gültigem Presseausweis möglich. Bei Presseterminen der Stadt wird das Tragen einer FFP2-Maske empfohlen.

Presse-Fotos sind im Anschluss an den Termin unter http://www.wien.gv.at/presse/bilder abrufbar.



Datum: 8. September 2022, 10.30 Uhr

Ort: Rabenhof Theater

Rabengasse 3, 1030 Wien, Österreich

(Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Stadt Wien Presse- und Informationsdienst, Diensthabende*r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse