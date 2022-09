Mehr Austausch, mehr Mitsprache - Stadt Wien sucht Community Kommunikator*innen

Wien (OTS) - Die Stadt Wien sucht Wiener*innen, die sich ehrenamtlich für ein gutes Zusammenleben in Wien engagieren möchten. Personen, die in unterschiedlichen Zuwanderungsgruppen gut vernetzt sind, sollen als Schnittstelle zwischen Communities und der Stadt Wien fungieren mit dem Ziel, den niederschwelligen Austausch zu fördern. Diese Maßnahme resultiert aus einer Empfehlung des Wiener Integrationsrates (W.I.R.), der angesichts der Auswirkungen der Pandemie dazu aufgerufen hat, Community-basierte Aktivitäten in der unmittelbaren Nachbarschaft als Stadt zu fördern. Die Anmeldung läuft bis 30. September.

„Wir wollen mit diesem Angebot den niederschwelligen Austausch fördern und erhoffen uns davon, das Potential und Wissen aus den Communities zu nutzen und in unsere tägliche Arbeit einfließen zu lassen. Wir haben in der Corona-Pandemie gesehen, dass es wichtig ist, dort Angebote zu setzen, wo sich der Lebensalltag der Menschen abspielt und Dialog und Kommunikation auf Augenhöhe zu führen“, sagt Vizebürgermeister und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr.

Mit der Unterstützung von „Community Kommunikator*innen“ möchte die Stadt Wien die unterschiedlichen Zuwanderungsgruppen besser informieren, aber auch über Anregungen und Bedürfnisse informiert werden. „Die negativen Aspekte der ‚Einbahnstraßen‘-Mentalität haben wir teilweise während der Pandemie gespürt. Eine verbesserte Kommunikation, unabhängig vom Thema, trägt zum Abbau von Zugangsbarrieren bei, fördert eine stärkere zivilgesellschaftliche Partizipation und hilft im Endeffekt gegenseitiges Vertrauen aufzubauen“, sagt Kemal Boztepe, Initiator des Projektes „Community Kommunikator*innen“ und stellvertretender Leiter der Abteilung Integration und Diversität der Stadt Wien.

Wer mitmachen möchte, kann sich telefonisch oder per E-Mail bis 30. September 2022 bei der Abteilung Integration und Diversität melden. Kontakt und weitere Informationen unter https://www.wien.gv.at/menschen/integration/zusammenleben-communities.html

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Königshofer

Stadt Wien – Integration und Diversität

+43 676 8118 81551

michaela.koenigshofer @ wien.gv.at



Julia Kernbichler

Mediensprecherin des Vizebürgermeisters Christoph Wiederkehr, MA

+43 664 84 915 46

julia.kernbichler @ wien.gv.at