Digitale Energiegemeinschaften als Schlüssel zur Energiewende

K-Businesscom und die Energie Kompass GmbH präsentieren eine Plattform mit einem umfassenden Angebot für Energiegemeinschaften.

Wien (OTS) - K-Businesscom und die Energie Kompass GmbH – ein Anbieter für nachhaltige, sektorenübergreifende Energielösungen, bündeln ihre Kompetenzen im Sinne der regionalen Nachhaltigkeit. Für Energiegemeinschaften wurde eine neue Plattform ins Leben gerufen. Unter www.team4.energy treffen alle zusammen, die sich an einer Energiegemeinschaft beteiligen möchten – Gemeinden, Betriebe, Einzelpersonen mit Photovoltaikanlagen oder jene, die ihre Energie zukünftig regional und aus 100% erneuerbaren Quellen beziehen möchten. Nach dem Motto: „Gründen, Abrechnen, Ausbauen, Optimieren“ finden alle Beteiligten ein umfassendes Angebot. Basis hierfür bildet die team4.energy-Software, die für die digitale Abrechnung von Energiegemeinschaften zum Einsatz kommt. Die Software wird dabei auf der KBC IT-Infrastruktur sicher und skalierbar in Österreich gehostet. Die Plattform ermöglicht allen Interessent:innen den einfachen Zugang zu einer Energiegemeinschaft, die aktive Teilnahme am zukünftigen erneuerbaren Energiesystemen und den damit verbundenen Einsparungen. Die Kooperation verbindet das umfassende energiewirtschaftliche Know-How der Energie Kompass GmbH mit der Digitalisierungskompetenz der K-Businesscom im Energiesektor. Zusätzlich bringen beide Partner ihre Forschungskompetenzen ein. Das Angebot auf der Plattform wird stetig erweitert und optimiert: So sollen in Zukunft auch system- und netzdienliche Services sowie die Flexibilisierung des Energiesystems (Assetmanagement) ermöglicht werden.

team4.energy

team4.energy repräsentiert eine Initiative und Plattform der von Ing. Andreas Schneemann, MSc. gegründeten Energie Kompass GmbH, welche Energiegemeinschaften neben Beratungs- und Engineering-Dienstleistungen mitunter auch die vollautomatische, digitale Abrechnung ermöglicht. Mit starkem Fokus auf den intelligenten Einsatz von erneuerbaren Energien plant und begleitet die Energie Kompass GmbH unter dem Dach der schneemann.energy group, auf Basis einer ganzheitlichen Betrachtung und Betreuung, nachhaltige, sektorenübergreifende (Strom, Wärme und Mobilität) Energielösungen für Kommunen, Unternehmen und Privatkunden. Qualität und Erfahrung gepaart mit der Handschlagqualität des Eigentümers spiegeln sich dabei in einer Vielzahl von Projekten und Referenzen, wie bspw. auch das Innovationslabor act4.energy und das solar.one Kompetenzzentrum für digitale erneuerbare Energiesysteme. www.team4.energy

K-Businesscom

K-Businesscom (vormals Kapsch BusinessCom) ist Österreichs führender ICT-Lösungs- und Serviceprovider und Digitalisierungspartner. Die KBC verknüpft dabei zertifizierte Technologiekompetenz mit Branchen-Know-how als Consulter und end-to-end Digital Business Engineer. In der DACH-Region, Rumänien und Tschechien entwickelt das Unternehmen neue Geschäftsmodelle mit seinen Kunden auf eigenen KBC-Plattformen mit IOT, AI- und anderen Software-Applikationen. Das KBC Cyber Defense Center sorgt für den 24/7 Schutz vor Cyberangriffen. K-Businesscom begleitet seine Kunden auch bei ihrer Cloud Transformation Journey und bei der Entwicklung von Smart Offices.

Die Basis für all das bildet die 130-jährige Innovationskraft der Kapsch-Gruppe und die langjährige Erfahrung der KBC als Marktführer für Netzwerklösungen, Collaboration, Datacenter-Infrastruktur, Security und Managed Services. Kombiniert mit den Technologien und Services zahlreicher internationaler Hersteller wie beispielweise Cisco, Microsoft, HPE oder AWS.

Die Mitarbeiter:Innen der K-Businesscom sind überzeugt davon, dass digitale Technologien Werte schaffen, Umwelt schützen und unseren Lebensstandard verbessern können. Mit seiner Digitalisierungs-Kompetenz will KBC daher in den kommenden Jahren einen maßgeblichen Beitrag zur Förderung europäischer Daten-Ökonomie in Verbindung mit entsprechender Nachhaltigkeit leisten.

Umsatz GJ 21/22: rd. 460 Mio. Euro Anzahl MA: 1.550

www.k-business.com

Rückfragen & Kontakt:

Jutta Hanle

Vice President Marketing & Communications

K-Businesscom AG

Wienerbergstraße 53, 1120 Wien, Österreich



+43 50 822 5787

jutta.hanle @ kapsch.net