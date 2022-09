10. Bezirk: „Böhmischer Prater Wies’n“ startet Freitag

Musik und Frohsinn am 9./10.9. und 16.9./17.9.: 0676/720 94 11

Wien (OTS/RK) - Zu einem gemütlichen Beisammensein mit zünftigen und beschwingten Melodien von 5 beliebten Musik-Kapellen lädt der „Kulturverband Böhmischer Prater“ an 4 Festtagen ein: Die unterhaltsame Veranstaltung „Böhmischer Prater Wies’n“ geht im Saal „Tivoli“ im Böhmischen Prater (10., Laaer Wald 30 c) über die Bühne und beginnt am Freitag, 9. September, um 18.00 Uhr, mit einem Auftritt der Party-Gruppe „Die Elchos“. Mit Liedern wie „Boomerang auf Instagram“ sorgt die Formation gewiss für gute Laune. Am Samstag, 10. September, ist ab 18.00 Uhr die Combo „Die Party Hirschen“ zu hören, die ihre aktuelle Single „Immer wieder“ vorstellt. Gefeiert wird an beiden Abenden bis 22.00 Uhr (Einlass: ab 17.00 Uhr). Tageskarten kosten 22 Euro. Vorverkauf: „Eventjet“ (https://events.eventjet.at). Auskünfte über Tisch-Reservierungen und „VIP-Gastro Package“: Telefon 0676/720 94 11 (Kulturverband Böhmischer Prater).

Auskünfte per E-Mail einholen: m.fritz@musicreport.at

Fortgesetzt wird die Feier am Freitag, 16. September: Ab 18.30 Uhr verbreiten die altbewährten volkstümliche Musikanten „Die Edlseer“ im Saal „Tivoli“ frohe Stimmung. Einlass: 17.30 Uhr. Bis 22.00 Uhr spielt die von CDs, Rundfunk und Fernsehen bekannte Gruppe herzhaft auf. Von „Owa heit do gemma feiern“ bis zu „Steirergirls“ und „Vergelts Gott, liabes Steirerland“ reicht das bunte Repertoire. Am Samstag, 17. September, fängt die „Wies’n“-Festivität im Böhmischen Prater bereits um 15.00 Uhr mit einem Auftritt des Quartetts „Sumawind“ an. Sängerin „Suzy“ und ihre Kollegen halten sich an das Motto „Musik mit Leidenschaft“. Zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr musiziert das Ensemble „Die Partykräscher“ und erfreut die Zuhörerschaft mit Hits wie „Lebe das Leben“. Die „Wies’n“-Gäste haben die geltenden Corona-Regeln einzuhalten. Über alle Mitwirkenden und sonstige Fest-Details informiert Manfred Fritz vom „Kulturverband Böhmischer Prater“ via E-Mail: m.fritz@musicreport.at.

Allgemeine Informationen:

