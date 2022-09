Google Maps führt kraftstoffsparende Routenplanung in Österreich ein

Nachhaltigkeit: Mit klimafreundlichen Routen Energie und Geld sparen

Wien (OTS) - Immer mehr Menschen möchten klimafreundlicher leben, was sich auch bei der Wahl des Transportmittels widerspiegelt. Viele Österreicher:innen steigen daher von Verbrennerfahrzeugen auf Elektroautos, öffentliche Verkehrsmittel oder das Rad um.

Aber was wäre, wenn es andere Möglichkeiten gäbe? Zum Beispiel eine Route, die zwar vielleicht neun Minuten länger dauert, aber dafür fast 30 Prozent des Benzinverbrauchs einspart? Kraftstoffsparende Routen in Google Maps, die ab heute in Österreich und über 30 weiteren Ländern in Europa in den nächsten Tagen eingeführt werden, machen es möglich. Mit der klimafreundlichen Routenführung können Nutzer:innen ab sofort eine Route wählen, die für einen geringeren Kraftstoffverbrauch sorgt. Das spart nicht nur Geld, sondern auch CO2 – ein wichtiger Beitrag für die Umwelt, denn laut dem Statista-Bericht für das Jahr 2022 ist der Straßenverkehr der größte Verursacher von CO2-Emissionen in Europa.

Neue Funktionalität in der Navigation

Google Maps zeigt künftig neben der schnellsten Route auch die kraftstoffsparendste Route an, falls diese nicht bereits die schnellste ist. Auf einen Blick können User die relative Kraftstoffersparnis und den Unterschied in der geschätzten Ankunftszeit zwischen den Routen sehen und die am besten geeignete auswählen. Die Funktion bezieht neben der Streckenlänge auch weitere Faktoren wie die Straßenneigung und Verkehrsstaus in die Berechnung ein und hilft so, den potenziellen Kraftstoffverbrauch zu optimieren. In den Einstellungen können Nutzer:innen jederzeit anpassen, ob sie immer die schnellste Route wählen möchten, oder ob sie kraftstoffsparende Routen bevorzugen, wenn die Ankunftszeit ähnlich ist.

Ein aktuelles Beispiel für Österreich zeigt, dass bei einer Fahrt von knapp 30 Minuten von Niederösterreich nach Wien mit dem neuen Routenvorschlag von Google Maps 7 Prozent Treibstoffersparnis bei einer längeren Fahrtzeit von nur einer Minute möglich ist.

Dank des Einsatzes von künstlicher Intelligenz wird geschätzt, dass kraftstoffsparende Routen auf Google Maps das Potenzial haben, weltweit über eine Million Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr zu vermeiden.

Mehr Infos im englischsprachigen Blogpost.

