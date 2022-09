ÖVP-Thaler: "Biokraftstoffe für die Mobilität der Zukunft"

Erneuerbare essenziell für saubere Mobilität - Energie und Mobilität leistbar halten und Versorgung sichern

Brüssel (OTS) - "Für eine saubere Mobilität brauchen wir erneuerbare Energie. Energie in Europa muss nachhaltiger werden und zugleich leistbar bleiben. Zudem bedeutet echte Nachhaltigkeit auch, dass der Standort Europa gestärkt wird. Wir wollen europäische Rohstoffe verwenden, damit die Abhängigkeit reduzieren und Green Jobs in der erneuerbaren Energiewirtschaft schaffen. Darum bin ich überzeugt, dass Biokraftstoffe in den kommenden Jahrzehnten eine große Rolle spielen werden. Und trotz einiger laufender Kampagnen heißt die Devise nicht Tank versus Teller, sondern Tank und Teller", sagt Barbara Thaler, Verkehrssprecherin der ÖVP im Europaparlament und Chefverhandlerin für die Erneuerbaren-Richtlinie im Verkehrsausschuss anlässlich einer Debatte der Plattform "EU Biofuels Chain" über die künftige Rolle von Biokraftstoffen gestern Abend. Nächste Woche stimmen die Europaabgeordneten im Plenum des Europaparlaments über die überarbeitete Erneuerbare-Energie-Richtlinie ab (RED III).

"Nicht hilfreich ist es, wenn wir die Erneuerbaren-Ziele immer weiter erhöhen und zugleich die Grundstoffe für die Herstellung von Biokraftstoffen immer mehr eingrenzen. Wir können nicht einerseits immer von Bürokratieabbau sprechen und andererseits immer komplexere und beschwerlichere Vorschriften einführen", mahnt die Tiroler Europaabgeordnete vor der Abstimmung, die das Erneuerbaren-Ziel bis 2030 EU-weit von 32 auf 45 Prozent des Energiemix erhöhen soll.

"Wenn die Überarbeitung der Erneuerbaren-Richtlinie sinnvoll und umsetzbar sein soll, dann müssen Leistbarkeit, Versorgungssicherheit und praktikable Abläufe auf Augenhöhe mit dem zweifellos notwendigen Klima- und Artenschutz behandelt werden. Sonst schaden wir der Wirtschaft und Mobilität in Europa genauso wie am Ende dem Klimaschutz", sagt Thaler. "Am effizientesten erreichen wir unsere Ziele, wenn verschiedene Technologien, verschiedene Rohstoffe und verschiedene Industrien miteinander konkurrieren. Dann soll der Markt entscheiden, welche die beste Option ist - der kann das am besten." (Schluss)

