Leistungsstarke Windenergieanlagen mit österreichischer Technologie liefern saubere erneuerbare Energie

TTTech Industrial und Vestas, einer der größten Hersteller von Windenergieanlagen weltweit, arbeiten seit mehr als zehn Jahren erfolgreich zusammen.

TTTech Industrial liefert Vestas ein „Prozessleitsystem“(PLS). Dieses fungiert als „Gehirn“, das die Elektronik der Windenergieanlage verbindet und steuert.

Mehr als 10.000 Vestas-Windenergieanlagen mit dem PLS von TTTech Industrial wurden weltweit in Betrieb genommen.

Windenergie ist eine saubere, erneuerbare Energiequelle und der Markt wird in den kommenden Jahren weiter wachsen.



Das dänische Unternehmen Vestas ist einer der größten Hersteller von Windenergieanlagen und einer der größten Lieferanten auf dem österreichischen Markt. Im Januar 2022 wurde Vestas zum nachhaltigsten Unternehmen der Welt gekürt. Im vergangenen Jahr hat Vestas in Groß-Schweinbarth (Niederösterreich) die leistungsstärksten Windenergieanlagen Österreichs installiert, die rund 12.000 Haushalte mit Strom versorgen (1). Laut IG Windkraft (2) macht saubere, erneuerbare Windenergie derzeit mehr als 11 % des gesamten Stromverbrauchs Österreichs aus und versorgt zwei Millionen österreichische Haushalte mit Strom. TTTech Industrial und Vestas arbeiten seit mehr als 10 Jahren erfolgreich zusammen. Der Markt für Windenergie wird weiter wachsen und TTTech Industrial ist stolz darauf, als Lieferant von Vestas zu einer nachhaltigeren Energieerzeugung beizutragen.



„Die Partnerschaft mit Vestas war ein Meilenstein für TTTech Industrial im Energiesektor. Unsere langjährige Zusammenarbeit begann mit der Integration unseres skalierbaren Prozessleitsystems (PLS), das als „Gehirn“ dient und die elektronischen Komponenten einer Windenergieanlage für eine sichere und zuverlässige Energieerzeugung miteinander verbindet. Auch viele der Windenergieanlagen von Vestas in Österreich nutzen unser PLS, sodass wir die Erzeugung erneuerbarer Energie vor unserer Haustür und auf der ganzen Welt unterstützen können. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Vestas zur Energiewende beizutragen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit“, sagt Thomas Berndorfer, Mitglied des Vorstands von TTTech Industrial.



Vor mehr als einem Jahrzehnt wandte sich Vestas auf der Suche nach einer Lösung zur Vereinfachung der internen Kontrollsysteme in ihren Windenergieanlagen an TTTech Industrial. TTTech Industrial entwickelte daraufhin ein skalierbares Prozessleitsystem (PLS) für Vestas. Ein PLS dient als „Gehirn“ eines industriellen Kommunikationsnetzwerks, das ein „Nervensystem“ von Sensoren, Steuergeräten und Computern überwacht und koordiniert, die eine Vielzahl von Funktionen in der Windenergieanlage ausführen. Ein zentralisiertes und automatisiertes Prozessleitsystem trägt dazu bei, die Sicherheit und Produktionseffizienz zu erhöhen, insbesondere in größeren Netzwerken mit vielen interagierenden Einheiten, die nicht mehr manuell koordiniert werden können (3).



Mit dem PLS von TTTech Industrial konnte Vestas seine Entwicklung optimieren und ist nun in der Lage, mehr als 70 % der Systemarchitektur der Windenergieanlage bei der Entwicklung neuer Windenergieanlagenmodelle wiederzuverwenden. Seit 2016 wurde das PLS von TTTech Industrial in mehr als 10.000 Vestas-Windenergieanlagen auf der ganzen Welt integriert, die rund 33 Millionen Haushalte mit Strom versorgen können. Kürzlich wurde das PLS von TTTech Industrial auch in die weltweit erste von Vestas gebaute 15-MW-Windenergieanlage integriert, die je nach Standortbedingungen bis zu 80 GWh/Jahr, d. h. Energie für über 200.000 Haushalte, erzeugen kann.



„Wir arbeiten seit mehr als einem Jahrzehnt erfolgreich mit TTTech Industrial zusammen. Das PLS macht den Bau neuer Windenergieanlagen einfacher und kostengünstiger und beschleunigt die Lieferung und Installation. Das sorgt für eine höhere Verfügbarkeit der Anlagen und senkt die Energiekosten für unsere Kunden. Wir verwenden das PLS von TTTech Industrial derzeit in unseren Windenergieanlagen im Onshore-Bereich und haben es nun auch in unsere neueste Offshore-Windenergieanlage, die V236-15.0 MW™, integriert“, erklärt Jan Sondergaard, Module Owner/VP bei Vestas.



Über TTTech Industrial



TTTech Industrial möchte das enorme Potenzial der industriellen Automatisierung erschließen. TTTech Industrial unterstützt Unternehmen dabei, ihre Ziele bei intelligenter Automation, besserem Datenzugriff und flexiblerer Produktion mit industriellen IoT Lösungen zu erreichen. Darüber hinaus bietet TTTech Industrial auch robuste und zuverlässige Kommunikation für die Energiewirtschaft an. Die Lösungen werden in der Automatisierung von Umspannwerken und im Energiemanagement angewendet. TTTech Industrial arbeitet unter dem Dach der TTTech Group, einem führenden Anbieter von sicheren vernetzten Rechnerplattformen, mit mehr als 20 Jahren branchenübergreifender Erfahrung.

www.tttech-industrial.com | www.linkedin.com/company/tttech-industrial

