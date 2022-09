Die neue NFL-Saison ab 9. September live im TV auf PULS 24 & PULS 4 sowie in den kostenlosen Livestreams auf puls24.at & in der ZAPPN-App

Das Zuhause für alle Football-Fans vom "NFL Kickoff Game" bis zum Showdown Super Bowl LVII.

Wien (OTS) - Wenn der September kommt, kommt auch traditionell die National Football League live auf ZAPPN, PULS 24, puls24.at und PULS 4 auf die Bildschirme. Der große Saisonstart ist mit dem "NFL Kickoff Game" in der Nacht von 8. auf den 9. September um 02:15 Uhr live auf PULS 24 & puls24.at zu sehen. Der amtierende Super Bowl Champion Los Angeles Rams empfängt im heimischen SoFi Stadium die Buffalo Bills zum packenden Start in die 103. NFL-Saison. Kommentiert wird das große Eröffnungsspiel von Walter Reiterer und Michael Eschlböck. Wie gewohnt sind die Zuseher:innen bei den Spielen des NFL-Grunddurchgangs sowie allen Playoff-Duellen und Super Bowl LVII live dabei. Der große Showdown um die Vince Lombardi Trophy findet am 12. Februar 2023 im State Farm Stadium der Arizona Cardinals statt.



Zur Einstimmung auf die neue NFL-Saison wird direkt vor dem Kickoff-Game um 01:10 Uhr der NFL-Season-Kickoff-Talk auf PULS 24 zu sehen sein. Moderator Phillip Hajszan begrüßt mit Walter Reiterer, Michael Eschlböck und Pasha Asiladab eine hochkarätige Runde, die den Zuseher:innen einen Ausblick auf die neue Saison geben wird.



Bevor der Montag kommt, kommt die NFL

Ab Sonntag, den 11. September gibt es dann, wie gewohnt, jede Woche den NFL-Doppelpack: Ein Frühspiel um 19:00 Uhr live auf PULS 24, gefolgt von einer weiteren Partie um 22:25 Uhr – live auf PULS 4. Zudem sind alle Spiele in der kostenlosen Streaming-App ZAPPN und auf puls24.at zu sehen. Den Auftakt machen am Sonntag die packenden Division-Duelle Miami Dolphins vs. New England Patriots (AFC East)und Minnesota Vikings vs. Green Bay Packers (NFC North).



Österreich-Power in der NFL

Die neue NFL-Saison steht auch im Zeichen der Österreicher in der NFL und in der Berichterstattung wird ein besonderes Augenmerk auf die österreichischen NFL-Exporte gelegt. Der Burgenländer Bernhard Raimann schrieb österreichische Sportgeschichte, als er im NFL Draft Ende April in der dritten Runde von den Indianapolis Colts ausgewählt wurde. Der 2,01-Meter große Offensive Tackle konnte in der Preseason mit guten Leistungen aufzeigen und schaffte es in den 53-Mann-Kader der Colts. Der Tiroler New York Giants Running Back Sandro Platzgummer und der Wiener Tight End Bernhard Seikovits (Arizona Cardinals)schafften es nicht in den finalen Kader, sie konnten aber mit guten Performances in der Preseason auf sich aufmerksam machen und stehen im Practice Squad.



Umfassende Football-Kompetenz mit Kultstatus

Die bewährte PULS 24/PULS 4 NFL-Crew wird wieder für kompetente Information und unterhaltsame Stunden sorgen. Die gesamte Mannschaft ist heiß auf den Saisonstart. Natürlich wieder mit dabei sind die Kult-Kommentatoren und Romy-Preisträger Walter Reiterer und Michael Eschlböck. Komplettiert wird das Team von Moderator Phillip Hajszan sowie den Experten Pasha Asiladab und Chris Calaycay.



NFL-Season-Kickoff-Talk:

Am 9. September um 01:10 Uhr auf PULS 24 & puls24.at



NFL Kickoff Game: Los Angeles Rams vs. Buffalo Bills

Am 9. September, um 02:15 Uhr live auf PULS 24 & puls24.at

Kommentatoren: Walter Reiterer & Michael Eschlböck



NFL-Doppelpack am Sonntag, den 11. September:

Miami Dolphins vs. New England Patriots um 18:55 Uhr live auf PULS 24 & puls24.at

Kommentatoren: Pasha Asiladab & Phillip Hajszan



Minnesota Vikings vs. Green Bay Packers um 22:20 Uhr live auf PULS 4 & ZAPPN

Kommentatoren: Walter Reiterer & Michael Eschlböck



Die National Football League live im TV auf PULS 24 und PULS 4 sowie auf puls24.at und in der ZAPPN App

Rückfragen & Kontakt:

Lukas Strecker

lukas.strecker @ prosiebensat1puls4.com