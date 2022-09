Fernsehstars am Wiener Rotkreuz Ball

Der Start der Ballsaison wird mit dem Ball des Wiener Roten Kreuzes am 18. November im Wiener Rathaus eingeläutet.

Wien (OTS) - Das Motto „In 80 Bällen um die Welt – Wien trifft alle Neune“ soll den weltumspannenden Gedanken des Helfens, dem das Rote Kreuz verpflichtet ist, symbolisieren. Zum 10-jährigen Jubiläum treffen wir heuer Österreichs Bundesländer. Nach zweijähriger covidbedingter Pause wird auf Einladung des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig wieder in den Festsälen des Wiener Rathauses für den guten Zweck getanzt und gefeiert.

Prominente Moderation

Die Fernsehlieblinge Proschat Madani und Rudi Roubinek führen am 18.11. durch den Ballabend. Madani ist dem Fernsehpublikum aus den TV-Serien „Vorstadtweiber“ und „Walking on Sunshine“, „Tatort“, „Morden im Norden“ u.v.m. bekannt. „In diesen schwierigen Zeiten ist es selbstverständlich für mich, Familien in Not zu unterstützen. Mit dem Mitwirken an einem der schönsten Bälle in Wien kann ich mich aktiv einbringen und meinen Beitrag zur Linderung der Not leisten,“ freut sich Schauspielerin und Romy-Gewinnerin Proschat Madani über ihre Aufgabe am Ballabend.

Der „Obersthofmeister der Nation Seyffenstein“ aus dem ORF-Erfolg „Wir sind Kaiser“, Kabarettist, Schauspieler, Regisseur, Autor, Romy-Preisträger und Gewinner des Österreichischen Kabarettpreises Rudi Roubinek engagiert sich ebenfalls gerne für die Projekte des Wiener Roten Kreuzes. „Mobbing - systematisches Quälen und Verletzen kann jeden von uns treffen und ist ein weit verbreitetes Phänomen, von dem auch Kinder und Jugendliche stark betroffen sind. Dem gilt es gezielt entgegenzutreten und den Betroffenen professionelle Hilfe anzubieten. Das Wiener Rote Kreuz initiiert gezielte Projekte, die ich sehr gerne unterstütze,“ so Roubinek über die Arbeit des Projektes Kompetenzzentrum.MOBBING

Unterstützung für junge Menschen und Familien in Wien

Gabriele Domschitz, Präsidentin des Wiener Roten Kreuzes und Vizepräsidentin des Österreichischen Roten Kreuzes freut sich über das Engagement der beiden prominenten TV-Stars: „Durch den Besuch des Balls werden von Mobbing betroffene junge Menschen und ihr Umfeld unterstützt. Der Erlös des großen Charity-Balls kommt einem Projekt des Wiener Jugendrotkreuzes, dem Kompetenzzentrum.MOBBING, zu Gute. Mit einem umfassenden Angebot steht das Kompetenzzentrum.MOBBING Betroffenen sowie deren Angehörigen in dieser schwierigen Situation unterstützend zur Seite."

Angesichts steigender Energiepreise und Inflation hat sich das Wiener Rote Kreuz weiters dazu entschlossen, den Jubiläumsball 2022 zusätzlich ins Zeichen der Hilfe und Unterstützung von Familien in Wien zu stellen. Durch die Individuelle Spontanhilfe des Wiener Roten Kreuzes wird eine einmalige Überbrückungshilfe für Menschen in finanziell existenzbedrohenden Notlagen geschaffen: der „Hilfe für Familien in Wien – Fonds“.

Wiener Rotkreuz Ball

Datum: 18.11.2022, 21:30 Uhr

Ort: Wiener Rathaus , Feststiege I

Wien, Österreich

Url: https://www.wienerrotkreuzball.at/

