Sateliot, der weltweit erste Satellitenbetreiber, der standardmäßige 5G NB-IoT-Konnektivität anbietet, tritt dem IMC bei

London (ots/PRNewswire) - Der Anbieter von Satellitenkonnektivität Sateliot ist der größten Handelsorganisation für den IoT-Sektor - dem IoT M2M Council (IMC) - beigetreten, um das Bewusstsein für seine neuartige Technologie zu schärfen, die Satellitenkonnektivität im erdnahen Orbit (LEO) nahtlos mit traditionelleren zellularen Netzwerken und zum ersten Mal in der Geschichte mit dem Standardprotokoll 5G kombiniert. Sateliot bietet Konnektivität für handelsübliche, nicht modifizierte 5G NB-IoT-Geräte, die 100 % der Erde abdecken. Der IMC besteht aus 25.000 Produktherstellern/-entwicklern und Unternehmensanwendern, die IoT-Lösungen in einer Vielzahl von vertikalen Märkten rund um den Globus einsetzen.

„Unsere Lösung ermöglicht es, dass dasselbe wenige Dollar teure NB-IoT-RF-Modul, das über Mobilfunk funktioniert, ohne Änderung der Hardware mit unserer Satellitenkonstellation verbunden werden kann, was im Grunde genommen überall eine nahtlose Konnektivität ermöglicht", sagt Gianluca Redolfi, CCO von Sateliot, der das Unternehmen im IMC Board of Governors vertreten wird. „Wir betrachten den IMC als ideale Plattform, um eine Vordenkerrolle in wichtigen vertikalen Märkten zu etablieren - die IMC-Mitgliedschaft wird das Bewusstsein der Käufer von IoT-Technologie fördern."

Der kombinierte Konnektivitätsdienst ermöglicht eine flächendeckende globale Abdeckung zu einem Bruchteil der Kosten für herkömmliche Satellitenkonnektivität. Das Early Adopters Program (EAP) von Sateliot ist noch offen und bietet einen frühzeitigen Zugang zur Technologie zu günstigeren Konditionen, was bereits Hunderte von Unternehmen angezogen hat, die an der Nutzung der Dienste interessiert sind. Der erste Satellit des Unternehmens wurde im März 2021 gestartet, und es ist geplant, im ersten Quartal nächsten Jahres über die Space Exploration Technologies Corp. (auch bekannt als SpaceX-Programm) eine breitere Konstellation zu starten, mit Blick auf die Kommerzialisierung Mitte 2023.

„Wir begrüßen Sateliot und seine konkurrenzlose neue Technologie im IMC Board of Governors und erwarten, dass wir in den kommenden Monaten noch viel mehr darüber - und über die LEO-Technologie im Allgemeinen - hören werden", sagt der IMC-Vorsitzende Romil Bahl, Präsident und CEO von KORE. Der IMC stellt seinerseits Vorlagen für Ausschreibungen zur Verfügung, um seine Mitglieder bei der Suche nach IoT-Technologien zu unterstützen, organisiert Bildungsveranstaltungen und stellt Tools zur Bewertung der IoT-Bereitschaft bereit.

Der IMC ist die größte Handelsgruppe, die sich dem globalen IoT-Sektor widmet. Zu den Vorstandsmitgliedern gehören 1NCE, Aeris, Airgain, Astrocast, AVSystem, BICS, Blues Wireless, Digi International, Fibocom, floLIVE, Ground Control, Gurtam, iBasis, Ignion, IoT Launch, Keyfactor, KORE, Losant, Microsoft Azure IoT, MultiTech, Pelion, Pod Group, Quectel, RevX Systems, Sateliot, Somos, Tata Communications, Telit, Utimaco, Vodafone.

