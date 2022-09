„Kein Doktor für das liebe Vieh“: „Am Schauplatz“-Reportage über den Tierärztemangel in Österreich

Am 8. September um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Bald schon könnten kranke Tiere in Österreich nicht mehr flächendeckend medizinisch versorgt werden. Dieses düstere Bild zeichnet die Österreichische Tierärztekammer. Sie schlägt Alarm und fordert die Politik zum Handeln auf. Vor allem im Nutztierbereich sei Tierärztemangel besonders eklatant. Viele Landtierärzte gehen schon bald in Pension und hinterlassen große Lücken, die kaum mehr gefüllt werden können.

Derzeit gibt es in Österreich etwa 4.000 Tierärztinnen und Tierärzte, jährlich beginnen rund 220 Personen (80 bis 90 Prozent Frauen) mit dem Veterinärstudium, 150 schließen ihr Studium ab. Nur 80 Absolventinnen und Absolventen arbeiten dann tatsächlich als Veterinärmediziner/innen in der Praxis, lediglich 20 davon im Großtierbereich auf dem Land.

Was ist schuld an dieser Entwicklung? Fachleute sehen viele Gründe. Unter anderem die schlechte „Work-Life-Balance“ und den großen Druck. Ein weiterer Kritikpunkt: Das Aufnahmeverfahren an der einzigen veterinärmedizinischen Universität in Wien sei zu starr und zu wenig praxisbezogen. Viele der Studierenden hätten kein klares Berufsbild und würden im Alltag scheitern. Im Kleintierbereich geht der Trend in Richtung Humanmedizin und Spezialisierung. Tierbesitzer/innen wollen die beste medizinische Betreuung für ihren Liebling und sind dafür bereit, viel Geld in die Hand zu nehmen: Von der Chemotherapie über Röntgen und Computertomografie bis hin zur Zahnspange – es gibt kaum etwas, das es nicht gibt.

Wie hat sich das Berufsbild der Veterinärmediziner/innen im Laufe der Jahre verändert – sowohl am Land als auch in der Stadt? Für die „Am Schauplatz“-Reportage „Kein Doktor für das liebe Vieh“ – zu sehen am Donnerstag, dem 8. September 2022, um 21.05 Uhr in ORF 2 – war Gudrun Kampelmüller in ganz Österreich unterwegs und dokumentiert die vielfältigen Strategien, um den Tierärztemangel wieder in den Griff zu bekommen.

