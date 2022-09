AK Pressekonferenz am 14. September: Wohnbauboom – Luxusbauten, aber nur beim Preis!

Neue AK Studie über Qualitäten, Preise und Vermarktung von Neubauwohnungen

Wien (OTS) - Es wird viel gebaut im privaten Sektor, trotzdem steigen die Wohnpreise. Diese Wohnungen sind teuer, trotzdem lassen Qualität und Ausstattung mehr als zu wünschen übrig. Der zweite Teil der neuen AK Studie „Wohnbauboom in Wien 2018 bis 2021“ zeigt, wie es um die Qualität und Vermarktung der Wohnungen steht. Die Ergebnisse sowie Schlussfolgerungen präsentieren bei einer Pressekonferenz

Thomas Ritt, Leiter der Abteilung Kommunal & Wohnen, AK Wien

Mara Verlic, Abteilung Kommunal & Wohnen, AK Wien

Ernst Gruber, Studienautor, wohnbund:consult

Mittwoch, 14. September 2022/10.00 Uhr

AK Wien, 6. Stock, Saal 2, 3

1040, Prinz-Eugen-Straße 20 – 22

Wir empfehlen das Tragen einer FFP2-Maske.

Sie können das Pressegespräch auch via Livestream unter wien.arbeiterkammer.at/wohnbau-boom mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an doris.strecker @ akwien.at.

Wir würden uns auch sehr freuen, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion bei der Pressekonferenz begrüßen zu dürfen.

