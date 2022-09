„Die 48er in Öl“ - Wiens legendäre Müllabfuhr beobachtet und gemalt

Vernissage am 9. September um 18 Uhr im 48er-Tandler

Wien (OTS) - Zwei Männer hinter einem Müllfahrzeug in leuchtend orangem Arbeitsgewand hantieren mit großen Abfallcontainern. Das orange Signallicht des Müllfahrzeugs blinkt und reflektiert sich in der noch etwas morgendlich-trüben und verregneten Stadtumgebung. Eine Alltagsszene wie wir sie alle kennen. Ungewöhnlich jedoch: Gemalt in klassischer Technik, Öl auf Leinwand.

Festgehalten vom Wiener Maler Vinzenz Schüller, der sich in seiner Arbeit auf scheinbar alltägliche urbane Szenen spezialisiert hat. Bei genauerem Hinsehen entdecken der Künstler und die Betrachter*innen aber die „Schönheit im Detail“.

Schüller ist ein Chronist des täglichen Lebens, in seinen Bildern verbinden einander Menschen und öffentlicher Raum in einer charakteristischen und faszinierenden Art und Weise. Als Wiener stark mit der Stadt verbunden, hat er sich diesmal mit der legendären Wiener Müllabfuhr beschäftigt.

Die „orangen Helden“ und deren tägliche Choreographie prägen das Stadtbild und faszinieren Schüller seit seiner Kindheit. Das Ergebnis dieser künstlerischen Auseinandersetzung stellt er in seiner neuen Serie im 48er-Tandler in Margareten erstmals öffentlich aus.

Der Künstler

Vinzenz Schüller, 1972 in Wien geboren, ist ausgebildeter Illustrator und Grafiker. Nach vielen Jahren in der Werbebranche konzentriert sich Schüller nun seit mehreren Jahren ausschließlich auf seine Malerei. Zahlreiche Einzelausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen in Österreich und Deutschland zeugen davon.

www.vinzenzschueller.com

Veranstaltungsdetails

Veranstaltungsort: 48er-Tandler Margareten, 5., Siebenbrunnenfeldgasse 3, Fahrplanauskunft

Vernissage „Die 48er in Öl“

Freitag, 9. September 2022, 18 – 21 Uhr

Gratis-Anmeldung unter https://ticket.wien.gv.at/M48/schueller

https://ticket.wien.gv.at/M48/schueller Getränke und Brötchen stehen bereit.

Shoppen im 48er-Tandler ist an diesem Tag bis 21 Uhr möglich.

Ausstellung „Die 48er in Öl“

Samstag, 10. September 2022, 10 – 17 Uhr

Freier Eintritt ohne Anmeldung

Shoppen im 48er-Tandler ist an diesem Tag bis 18 Uhr möglich.



So funktioniert der 48er-Tandler

Der 48er-Tandler bietet exklusive Einzelstücke mit Geschichte. Das bunte Sortiment stammt aus Abgaben auf den Wiener Mistplätzen, wo intakte Gegenstände in der 48er-Tandler-Box gesondert gesammelt werden. Dazu kommen nicht abgeholte Stücke aus dem Zentralen Fundservice und nicht mehr benötigte Gegenstände von anderen Quellen innerhalb der Stadt Wien. Der 48er-Tandler ist nicht nur gut für die Umwelt und natürlich auch gut fürs Geldbörserl, sondern unterstützt auch viele karitative Einrichtungen.

48ertandler.at

Rückfragen & Kontakt:

Nicole Puzsar

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit „die 48er“

Telefon: 01 4000 48016

E-Mail: nicole.puzsar @ wien.gv.at