AKNÖ Wieser: Endlich soll Lücke bei Kinderbetreuung in NÖ geschlossen werden

Langjährige Forderung der AKNÖ soll nun erfüllt werden, doch weitere Maßnahmen notwendig, um Job und Familie besser vereinbaren zu können

St. Pölten (OTS) - „Ich begrüße es sehr, dass endlich eine Lücke bei der Kinderbetreuung in Niederösterreich geschlossen werden soll“, so AK Niederösterreich Präsident und ÖGB Niederösterreich Vorsitzender Markus Wieser. In Gesprächen zwischen den Landesparteien von ÖVP, SPÖ und FPÖ wurde die Herabsetzung des Kindergartenalters in NÖ Landeskindergärten diskutiert und eine entsprechende Beschlussfassung im niederösterreichischen Landtag in Aussicht gestellt. „Seit Jahren fordert die AK Niederösterreich, dass die bisher bestehende Lücke zwischen dem Ende der arbeitsrechtlichen Karenz, die höchstens bis zum zweiten Geburtstag des Kindes dauert, und der Aufnahme in einen NÖ Landekindergarten mit frühestens 2,5 Jahren, geschlossen wird."



„Keinen öffentlichen Kinderbildungs- und -betreuungsplatz nach dem Ende der Karenz zu haben, stellt Eltern seit Langem schon vor große Herausforderungen. Das schließen dieser Lücke ist ein erster Schritt in die richtig Richtung, doch es braucht mehr.“, so Wieser. „Denn neben dem Herabsetzen des Kindergarteneintrittsalters, braucht es ein flächendeckendes, leistbares Angebot mit entsprechend langen Öffnungszeiten um Beruf und Familie vereinbaren zu können."



Laut aktuellen Zahlen der Statistik Austria hatten Kindergärten in Niederösterreich 2021/22 durchschnittlich 25 Tage geschlossen, eine Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr (21 Tage) und bei den Öffnungszeiten ist festzustellen, dass mehr als die Hälfte der Kindergärten noch immer vor 16 Uhr schließen.

Leidtragende sind vor allem Mütter, die nach wir vor die Hauptlast der Kinderbetreuung tragen. Entsprechend schwer ist es für sie einer parallelen existenzsichernden Erwerbstätigkeit nachzugehen. Gerade in Zeiten, in denen Arbeitskräfte dringend gesucht werden, würde auch ein verbessertes Kinderbildungs- und -betreuungsangebot die Situation am Arbeitsmarkt entschärfen.





Wieser appelliert an die niederösterreichischen Landespolitik, auch diese Unzulänglichkeiten durch gezielte Investitionen in die Kinderbildung und -betreuung zu beseitigen. Konkret fordert er einen Rechtsanspruch auf Betreuungsplätze ab dem ersten Geburtstag des Kindes, eine Ausweitung der Öffnungszeiten, sowie eine Ausbildungsoffensive für mehr Personal. „Das gemeinsame Forderungspaket der Sozialpartner und der Industriellenvereinigung auf Bundesebene aus dem Jahr 2020 bildet eine gute Grundlage für eine künftige Reform“, so Wieser.



