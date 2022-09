Tirol hat auch eine leistbare ErlebnisCard

Gegen die Teuerung und Ass im Ärmel für Familien-Freizeit-Erlebnisse

Wer auf gemeinsame Erlebnisse mit dem Partner, Freunden oder der Familie nicht verzichten will, hat mit unserem Produkt mit 79 bzw. 29 Euro die Kosten im Griff Dieter Duftner, CEO duftner.digital

Die ErlebnisCard Tirol ist ein Produkt, das Familien preislich entlastet. Wir setzen damit in turbulenten Zeiten ein entschiedenes Zeichen gegen die Teuerung Dieter Duftner, CEO duftner.digital

Es geht auch leistbar: Die neue ErlebnisCard Tirol kostet im Vorverkauf 79 Euro für Erwachsene und 29 Euro für Kinder/Jugendliche. Während alles teurer wird, bleibt der Preis für die ErlebnisCard Tirol 2022/23 unverändert zum Vorjahr und damit unschlagbar günstig. Anstatt dem Energiepreis-Roulette ausgesetzt zu sein, entscheiden sich jetzt tausende Tiroler:innen mit der ErlebnisCard Tirol für die günstigere Alternative. Denn in unsicheren Zeiten wollen die Tiroler Familien auf eins nicht verzichten: auf leistbare 1+1-gratis-Ausflüge im eigenen Land.

Erhältlich ist die Karte online auf www.erlebniscard.tirol und bei den zwei Tirol Shops in Innsbruck. Wer die ErlebnisCard erwirbt, kann sie sowohl heuer als auch im gesamten Jahr 2023 nutzen. Das Einlösen funktioniert nach dem 1+1-gratis-Prinzip: Für einen bezahlten Eintritt gibt es einen kostenlosen Eintritt gratis dazu. Die Anzahl der Ausflugsziele ist mittlerweile auf über 100 gewachsen. Mit an Bord sind neben zahlreichen Tiroler Bergbahnen auch das Metropol-Kino oder die Wellness-Oase Aqua Dome in Längenfeld. Auch Gastronomie-Angebote wie das Hard Rock Cafe in Innsbruck oder die Milderaunalm im Stubai sind mit dabei. Preislich kann sich der Kauf der ErlebnisCard Tirol schon nach nur zwei eingelösten Erlebnissen rentieren.

Duftner: „Familien-Produkt gegen die Teuerung“

„Die ErlebnisCard Tirol ist ein Produkt, das Familien preislich entlastet. Wir setzen damit in turbulenten Zeiten ein entschiedenes Zeichen gegen die Teuerung“ , findet Dieter Duftner klare Worte. Er ist CEO des Innsbrucker Digitalisierungsunternehmens duftner.digital, das die Karte voriges Jahr auf den Markt gebracht hat. „Wer auf gemeinsame Erlebnisse mit dem Partner, Freunden oder der Familie nicht verzichten will, hat mit unserem Produkt mit 79 bzw. 29 Euro die Kosten im Griff“ , erklärt Duftner. Ein weiterer Vorteil: Die ErlebnisCard Tirol ist beim Einlösen nicht an eine bestimmte Person gebunden und kann einfach auf andere übertragen werden. Alle Infos: www.erlebniscard.tirol

Das ist die ErlebnisCard Tirol:

Über 100 Ausflugsziele und Gastro-Erlebnisse 1+1 gratis

Gültig ab sofort bis 31.12.2023

Erlebnisse für jeden Geschmack und zu jeder Jahreszeit

Funktioniert auch digital mit praktischer App

€ 79,- für Erwachsene und € 29,- für Kinder/Jugendliche im Vorverkauf bis 31.10.2022

online auf www.erlebniscard.tirol und in den beiden Tirol Shops in Innsbruck erhältlich

Fotos:

Die Bilder werden kostenfrei, zur einmaligen Verwendung in Zusammenhang mit dieser Presseaussendung zur Verfügung gestellt. Der in den Bildeigenschaften bzw. Bildunterschriften hinterlegte Copyright-Hinweis ist bitte in enger Verbindung mit dem jeweiligen Bild zu platzieren.

Weitere Fotos sind hier downloadbar.





Foto: ErlebnisCard Tirol Erwachsene: © duftner.digital, (honorarfrei): Die ErlebnisCard Tirol 2022/2023 ist ab sofort bis 31.12.2023 gültig und kostet im Vorverkauf nur 79 Euro für Erwachsene.

Foto: © Wildpark Aurach_Jozef de Fraine (honorarfrei): Schöne Tage für Familien: Ein einmaliger Besuch des Wildpark Aurach ist ebenso in der ErlebnisCad Tirol inkludiert wie …

Foto: © Flip Lab Völs_Rudi Wyhlidal (honorarfrei): … Sprungspaß im FlipLab in Völs.

Foto: © Aqua Dome_Aqua Dome (honorarfrei): Für Entspannung sorgen drei Stunden in der Therme des Aqua Dome in Längenfeld.

Foto: © Muttereralm_Innsbruck Tourismus (honorarfrei): Eines der drei ErlebnisCard Tirol Erlebnisse der Muttereralm ist eine rasante Fahrt mit dem Mountain Cart. Darüber hinaus ist ein Skitag und eine Drei-Stunden-Karte für den Bikepark Innsbruck 1+1 gratis in der ErlebnisCard Tirol inkludiert.

Foto: © Patscherkofel_Daniel Zangerl (honorarfrei): Auch Skifahrer kommen mit rund 10 Skitagen auf ihre Kosten.

Foto: © Hard Rock: Auch Gastro-Angebote können mit der ErlebnisCard Tirol 1+1 gratis genossen werden, wie zum Beispiel ein Burger im Hard Rock Cafe in Innsbruck.

Foto: Bergiselschanze © Innsbruck Tourismus_Tom Bause (honorarfrei): Von unten hat wohl jede:r Tiroler:in die Bergiselschanze schon einmal gesehen. Die ErlebnisCard Tirol bringt dich 1+1 gratis bis zur Aussichtsplattform. Und: auch die Gastro-Betriebe Sky auf dem Sprungturm bzw. das Restaurant 1809 beim Tirol Panorama sind mit 1+1 gratis Gastroangeboten mit dabei.

