Network Dimensions feiert 25-jähriges Jubiläum

Vorreiter beim digitalen Wandel in Bauwirtschaft auf nachhaltigem Erfolgskurs in D-A-CH-Region

• Vision bei Gründung des IT-Unternehmens im Jahr 1997 – mittelständische Unternehmen bei Integration & Optimierung der Unternehmensprozesse mit ERP-Softwarelösungen konsequent begleiten

• Mit innovativer Eigenentwicklung MEGABAU zur führenden ERP-Branchenlösung im Baubereich, vollständig integriert in Microsoft Dynamics NAV/365 Business Central

• Mehr als 200 Kunden aus Industrie, Handel und Bau in Region D-A-CH vertrauen auf IT-Lösungen und -Dienstleistungen von Network Dimensions – stetiger Ausbau auch in kommenden Jahren geplant, langjährige Partner als Teil des Erfolgskurses

Der österreichische Software-Entwickler und IT-Systemintegrator Network Dimensions feierte am vergangenen Donnerstag im Rahmen einer Jubiläumsgala in den Wiener Sofiensälen sein 25-jähriges Bestehen. Zu den Gratulantinnen und Gratulanten des Abends zählten mehr als hundert langjährige Kunden, Partner aus Österreich, Deutschland und der Schweiz – darunter auch zahlreiche Wegbegleiter seit den frühen Anfangsjahren.

Gründungsvision des Unternehmens

Firmengründer und Geschäftsführer Günther Schwaiger hatte bereits bei der Gründung im Jahr 1997 die Vision, mittelständische Unternehmen bei der Integration und Optimierung ihrer Unternehmensprozesse mit Softwarelösungen im Bereich ERP (Enterprise Resource Planning) konsequent zu begleiten. Dies umfasst unter anderem die bedarfsgerechte Planung, Steuerung und Verwaltung von Ressourcen wie Personal, Betriebsmittel, Material und Informationstechnik. „Meine Zielsetzung war es von Beginn an, mit unseren Lösungen effiziente Wertschöpfungsprozesse im Unternehmen und eine optimale Steuerung der betrieblichen Abläufe für unsere Kunden zu gewährleisten. Ich freue mich riesig, dass wir dies nun seit bereits 25 Jahren täglich erfolgreich unter Beweis stellen können“, so Günther Schwaiger.

MEGABAU – mit Eigenentwicklung zur führenden ERP-Branchenlösung für den Bau

Vor allem mit der innovativen Eigenentwicklung MEGABAU, einer Branchenlösung für die Baubranche, wurde die Gründungsvision von Network Dimensions im Rahmen einer Integration in die Standard-ERP-Software Navision treffsicher realisiert. Navision zählt seit 2002 zur Produktpalette von Microsoft und verbucht unter dem neuen Namen Microsoft Dynamics 365 Business Central einen weltweiten Erfolgskurs. Network Dimensions entwickelt dabei als langjähriger Microsoft “Gold certified Partner” an den Branchenbedarf der Kunden angepasste Add-on-Lösungen.

Network Dimensions Geschäftsführer Günther Schwaiger dazu: „Auf dieser Basis ist es uns gelungen, MEGABAU im Laufe der Jahre zu einem standardisierten, multinationalen und umfassenden Bau-ERP-Lösungsportfolio zu entwickeln und zu optimieren. Unsere Kunden profitieren von umfangreichen, branchenspezifischen Zusatzfunktionen, ohne ihre ERP-Lösung teuer und wartungsintensiv anpassen und aktuell halten zu müssen.“

Die von MEGABAU auf diese Weise ganzheitlich abgedeckten Baubranchen betreffen Generalunternehmer/Totalunternehmer/Bauträger, Hochbau/Tiefbau, Holzbau, Stahl- und Metallbau, Fassadenbau, Gerüstbau, HKLS, Elektrotechnik und E-Automation sowie Erdbau, Abbruch und Recycling.

Erfolg mit langjährigen Technologie- und Vertriebspartnern

Wie bereits aus den oben genannten Beispielen erkennbar, liegt ein wesentlicher Teil des Erfolgsrezepts von Network Dimensions im starken und langjährigen Partnernetzwerk.

Zu den Technologiepartnern zählen neben Microsoft weiters die Firmen windream, TARGIT, Check Point Software Technologies, enreach, und Scale Computing. In Zusammenarbeit mit diesen Partnern widmet sich Network Dimensions als umfassender IT-Solutions-Dienstleister auch den für seine Kunden überaus wichtigen Themen IT-Infrastruktur, IT-Security, Dokumentenmanagement und Business Intelligence – die ebenfalls als integrierte Lösungen angeboten werden.

Last but not least konnte Network Dimensions auch auf ein perfekt funktionierendes Vertriebspartnernetzwerk für MEGABAU in den vergangenen Jahrzehnten bauen: In Österreich zählt dazu vor allem die Firma NAVAX sowie in Deutschland und der Schweiz die Firma RIB Cosinus.

Oliver Krizek, Chief Executive Officer der NAVAX Unternehmensgruppe zur langjährigen Zusammenarbeit: „Network Dimensions ist für mich der optimale IT-Partner im Bereich ERP und Bau. Uns verbindet eine lange vertrauensvolle Zusammenarbeit – ganz in dem Sinne, für unsere Kunden immer die beste Lösung zu finden.“

Lukas Riediger, Director of Business Unit Construction und Prokurist bei RIB Cosinus GmbH: „Als ERP-Experten sind wir sicher: Network Dimensions versteht sein Handwerk – mit MEGABAU bieten sie in der D-A-CH-Region eine absolute Top-Lösung für die Baubranche. Herzliche Gratulation unserem Partner aus Österreich zum 25-jährigen Jubiläum und auf viele weitere gemeinsame Jahre!“

Mehr als 200 Kunden vertrauen auf Network Dimensions – Vorreiterrolle im digitalen Wandel wird weiter ausgebaut

Heute haben bereits über 200 Unternehmen in Industrie, Handel sowie Bau IT-Lösungen und Dienstleistungen von Network Dimensions im Einsatz. MEGABAU gehört zu den führenden integrierten BAU-ERP-Lösungen in Österreich, Deutschland, Schweiz und auch Italien.

Im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung der Network Dimensions Unternehmensgruppe wurde – in Ergänzung zum bestehenden Firmensitz in Wien – im Jahr 2018 die ND Projects GmbH am nunmehr zweiten Standort in Villach gegründet. Die Geschäftsführung der neuen GmbH, mit den Schwerpunkten in den Bereichen Vertrieb und Projektimplementierung, wurde von Florian Thurner übernommen, der bereits seit 2014 als Consultant und Entwickler bei Network Dimensions tätig war. „Damit können wir die erhöhte Nachfrage nach integrierten ERP-Lösungen noch besser bedienen und die Marktdurchdringung in der D-A-CH-Region auch künftig sicherstellen. Wir bewegen uns dabei in der Network Dimensions Unternehmensgruppe auf einem stetigen – gleichzeitig aber auch nachhaltigen – Wachstumskurs und haben noch viel vor“, so Florian Thurner.

Die ursprüngliche Vision bei Gründung von Network Dimensions, nämlich effiziente betriebliche Wertschöpfungsprozesse und eine optimale Steuerung der betrieblichen Abläufe für die Kunden zu gewährleisten, ist nach wie vor die Grundmaxime und hat nichts von ihrer Bedeutung verloren.

„Wir sehen uns als Vorreiter und Innovationstreiber beim digitalen Wandel in der Bauwirtschaft und wollen diese Rolle künftig noch ausbauen. Die vielen Chancen und Potenziale, die sich daraus eröffnen, müssen in den Unternehmen rechtzeitig erkannt und genutzt werden. Dabei wollen wir unsere Kunden auch in Zukunft mit unseren Lösungen aktiv unterstützen“, so Network Dimensions Geschäftsführer Günther Schwaiger abschließend.

