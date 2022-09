APA-Bieriger: Krisenfester Start in den Medienherbst

Jährliches Get-together der Medien- und Kommunikationsbranche beim frühherbstlichen Bierfest der Nachrichtenagentur

Wien (OTS) - Krisenhafte Themenlage, eingebettet in Digitalisierung, Daten, Disruption – so das tägliche Geschäft heimischer MedienmacherInnen und Kommunikationsprofis. Auf Einladung der APA – Austria Presse Agentur nahm die Branche einen lauen Frühherbstabend lang davon Abstand und traf sich ganz im Analogen – beim traditionellen APA-Bierigen.

Mehr als 570 Gäste waren der Einladung der APA-Chefredaktion zum Auftakt des Medienherbstes ins Wiener Alte AKH gefolgt und tauschten sich zum aktuellen Tages- und Gemütsgeschehen aus. Als Plattformen dienten anstelle von NewsDesk und PR-Desk einen Abend lang Schank und Stehtisch.

„Wir erleben im Journalismus gerade herausfordernde und aufregende Zeiten“, resümierte APA-Chefredakteur Johannes Bruckenberger in seiner traditionell kurzen Rede. „Eine Krise folgt auf die andere, und wir alle versuchen – im Sinne der Aufklärung – unsere Funktion und Rolle bestmöglich zu erfüllen.“ Einmal mehr betonte er den Auftrag zur „richtigen, glaubwürdigen und vertrauenswürdigen Information“. Für „die nächsten Stunden“ rief er mit Anspielung auf die gleichnamige Netflix-Komödie allerdings das Motto „Don’t Look Up“ aus und versprach: „Morgen schauen wir alle dann wieder genau hin, machen den von uns erwarteten Job und berichten, was ist.“ Rede Ende.

Die APA-Chefredaktion, bestehend aus Johannes Bruckenberger, Christian Kneil, Werner Müllner, Katharina Schell und Maria Scholl, freute sich, unter anderem folgende Gäste begrüßen zu dürfen: Hannes Aigelsreiter (ORF), Marlene Auer (Kurier), Michael Bauer (BMLV), Martin Biedermann (ORF), Gerald Czech (Rotes Kreuz), Peter Felsbach (voestalpine AG), Thomas Gindele (Deutsche Handelskammer in Österreich), Richard Grasl (Kurier), Gerald Grünberger (VÖZ), Markus Gstöttner (Manstein Verlag), Walter Hämmerle (Wiener Zeitung), Doris Helmberger-Fleckl (Die Furche), Michael Höfler (A1 Telekom), Peter Kleemann (Flughafen Wien), Johannes Kopf (AMS), Thomas Kralinger (Kurier), Harald Kräuter (ORF), Christian Kreuzer (Wiener Städtische Versicherung), Answer Lang (AK), Patrick Minar (Casinos Austria), Christoph Niemöller (Mediaprint), Rainer Nowak (Die Presse), Patrizia Pappacena (RHI Magnesita), Clemens Pig (APA), Andreas Pres (Österreich), Christian Rainer (Profil), Claudia Reiterer (ORF), Gerhard Riedler (RegionalMedien Austria), Martina Salomon (Kurier), Wolfgang Schneider (BMAW), Nana Siebert (Der Standard), Doris Steiner Ostermann (BML), Christian Stögmüller (Life Radio, VÖP), Gabriela Straka (Brau Union), Wolfgang Struber (RTR), Karin Thiller (APA), Martin Thür (ORF), Ingrid Thurnher (ORF), Lisa Totzauer (ORF), Eva Weissenberger (WKÖ), Roland Weißmann (ORF), Wolfgang Zekert (Österreich).

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

Rückfragen & Kontakt:

APA - Austria Presse Agentur

Petra Haller

Unternehmenssprecherin, Leiterin Unternehmenskommunikation

Tel.: +43 (0)1 360 60-5710

petra.haller @ apa.at

http://www.apa.at