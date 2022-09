50 Jahre LICHT INS DUNKEL: „Feldkirchen leuchtet“

Das große ORF-Kärnten-Jubiläums-Herbstfest

Wien (OTS) - Die 1973 ins Leben gerufene Hilfsaktion LICHT INS DUNKEL ist nicht mehr aus dem öffentlichen Bewusstsein Österreichs wegzudenken. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums feiert der ORF Kärnten gemeinsam mit der Stadt Feldkirchen am Samstag, dem 10. September 2022, das große Jubiläums-Herbstfest.

Ein Tag im Zeichen der Musik, im Zeichen der Hilfe für andere. Das 50-Jahr-Jubiläum steht am Samstag im Mittelpunkt des Programms von Radio Kärnten: Unter dem Motto „Feldkirchen leuchtet – Das große ORF-Kärnten-Jubiläums-Herbstfest“ sendet Radio Kärnten den ganzen Tag live vom Hauptplatz in Feldkirchen. Erwartet werden viele prominente Gäste, Partner von LICHT INS DUNKEL und Organisationen, die von LICHT INS DUNKEL unterstützt werden. Weiters gibt es ein umfangreiches musikalisches Programm mit zahlreichen Stars.

Landesdirektorin Karin Bernhard: „Der Wunsch, sich für Menschen einzusetzen, die Hilfe bzw. Unterstützung benötigen, ist rund um die Aktion LICHT INS DUNKEL immer wieder spürbar. Durch die Spenden, die in den vergangenen fünf Jahrzehnten zugunsten von LICHT INS DUNKEL gesammelt wurden, konnte Tausenden Kindern und Familien in Kärnten direkt geholfen werden. Ein wunderschönes Ergebnis der Menschlichkeit. An dieser Stelle möchte ich Sie herzlichst einladen, gemeinsam am kommenden Samstag die Aktion LICHT INS DUNKEL hochleben zu lassen und freue mich auf ein wunderschönes Benefiz-Fest mit der großen ORF-Kärnten-Familie in Feldkirchen.“

„Die LICHT INS DUNKEL Musikshow“

Sonja Kleindienst und Marco Ventre begleiten das Publikum durch den Musiknachmittag. Musikerinnen und Musiker aus ganz Österreich unterstützen LICHT INS DUNKEL und performen von 14.00 bis 18.00 Uhr live auf der großen Bühne am Hauptplatz in Feldkirchen. Mit dabei sind:

Julian Grabmayer

Brüder fürs Leben

Matakustix

Udo Wenders

Julia Buchner

Sunnagluat

Hannah

Adriana

Melanie Payer

Ö5

Natalie Holzner

Silvio Samoni

Tobacco Road Blues Band

Popwal

Flo Gruber

Verena Wagner

Sinn

„Radio Kärnten Volxbox / ORF-Wunschkonzert“

Von 18.00 bis 19.30 Uhr steht die Volksmusik im Mittelpunkt des Programms. In der „Radio Kärnten Volxbox“ erfüllen „Das Quartett der Stimmen aus Kärnten“, „Das Quintett Mölltal“ und „Die 4 Musketiere“ die Musikwünsche des Publikums vor Ort. Ähnlich wie in der beliebten „Mailbox“ erfüllt Radio Kärnten Musikwünsche. Diesmal allerdings werden im Wunschkonzert ausschließlich Kärntnerlieder, Polkas, Walzer und international bekannte Instrumentalstücke zu hören sein. Beim ORF-Stand am Hauptplatz kann das Publikum die Musikwünsche platzieren und die Liebsten grüßen. Durch die Sendung führt Carl Hannes Planton.

„Konzert frei Haus“

In der Abendshow konzertieren namhafte Künstlerinnen und Künstler mit Band live auf der großen LICHT INS DUNKEL-Bühne und schenken dem Publikum bis Mitternacht ein „Konzert frei Haus“. Mit dabei sind:

Play Rock Pop

Sax Royal

Matakustix

Tobacco Road Blues Band

Sinn + Verena Wagner

Julian Grabmayer

Popwal

Sendungshinweis:

Samstag, 10. September, ab 14.00 Uhr am Hauptplatz in Feldkirchen und live in Radio Kärnten

„Die LICHT INS DUNKEL Musikshow“ von 14.00 bis 18.00 Uhr

„Radio Kärnten Volxbox / ORF-Wunschkonzert“ von 18.00 bis 19.30 Uhr

„Konzert Frei Haus“ von 20.00 bis 24.00 Uhr

Moderation: Sonja Kleindienst, Marco Ventre und Carl Hannes Planton

Spendenhinweis:

Österreichs größte Spendensammelaktion wird bereits von Anfang an vom ORF in all seinen Medien und Landesstudios unterstützt, um im Sinne des Vereins LICHT INS DUNKEL inklusive Projekte zu fördern. Im Mittelpunkt der Bemühungen um Inklusion und Teilhabe stehen die betroffenen Menschen, deren Fähigkeiten und deren Selbstbestimmungsrecht.

Gespendet werden kann unabhängig von den laufenden Aktionen unter der kostenlosen A1-Spendentelefonnummer 0800 664 24 12 sowie online unter lichtinsdunkel.ORF.at. Spenden können ebenso online oder per Überweisung getätigt werden. Die Kontonummer lautet:

Empfänger: Verein LICHT INS DUNKEL

IBAN: AT20 6000 0000 0237 6000

BIC BAWAATWW

Alle weiteren Infos unter lichtinsdunkel.ORF.at

