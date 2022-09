5. Bezirk: Präsentation „Das Jahr des Nacktmulls“ am 9.9.

Kultur-Abend mit Hans Woertl, Auskünfte: 0699/19 66 22 42

Wien (OTS/RK) - Im seit 2004 bestehenden Kultur-Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) präsentiert der vielseitige Kunstschaffende Hans Woertl (alias „Shan Retlow“) am Freitag, 9. September, sein Buch „Das Jahr des Nacktmulls“. An dem Werk hat der Absolvent der Kunst-Akademie laut eigenen Angaben seit 22 Jahren unaufhörlich gearbeitet. Die im Mai 2021 erschienene Publikation aus der „Edition Eremitage am Kamp“ enthält sowohl Illustrationen als auch Texte. Besucher*innen der um 19.00 Uhr beginnenden Literatur-Veranstaltung haben die geltenden Corona-Richtlinien zu beachten. Die Gäste werden um „Kultur-Beiträge“ ersucht (Empfehlung: pro Person mindestens 5 Euro). Mehr Infos und Anmeldungen: Telefon 0699/19 66 22 42 (Neil Y. Tresher) und E-Mail schreibtisch@readingroom.at.

Hans Woertl hat im Laufe der Jahre eine Vielzahl erfolgreicher Einzelausstellungen und Gemeinschaftsausstellungen absolviert. Zuletzt wirkte der in Wien und in Engelsdorf weilende Kreative am Projekt „Kunst im Knochenwald“ mit, fertigte Zeichnungen für Helmut Steiners „Schneckenmärchen“ an und trat mit der Schau „Politisches Kleingeld und mehr“ im „Kunstraum Ewigkeitsgasse“ an die Öffentlichkeit. Das Buch „Das Jahr des Nacktmulls“ ist beim Künstler zum Preis von 15 Euro erhältlich. Auskünfte per E-Mail: honzhinator@gmail.com.

Allgemeine Informationen:

Hans Woertl (Shan Retlow): www.woertl-retlow.org/das-jahr-des-nacktmulls/

Veranstaltungen im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

