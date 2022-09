METRO Österreich veräußert AGM Standort Klagenfurt an Transgourmet Österreich

Wien/Klagenfurt (OTS) -

Vereinbarung betrifft blanke Liegenschaft und das Gebäude

Operatives Geschäft bleibt bei METRO: Der Betrieb samt Mitarbeiter, Sortiment und Kunden werden von METRO übernommen

Closing wird rasch nach behördlichen Freigaben angestrebt

METRO Cash & Carry Österreich veräußert, in Erfüllung der kartellbehördlichen Auflage, den AGM-Großmarkt Klagenfurt an die Transgourmet Österreich GmbH. Eine entsprechende Vereinbarung wurde heute von beiden Unternehmen unterzeichnet. Das Closing steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und wird bis Herbst angestrebt.

METRO Österreich kommt mit der Veräußerung einer Verpflichtung des Kartellgerichtes nach, die Teil der Auflagen im Zuge der AGM-Übernahme war. Konkret bezieht sich diese auf die Veräußerung der blanken Liegenschaft und des Gebäudes der AGM Klagenfurt an einen Mitbewerber. Das operative Geschäft wird nach dem Vollzug des Verkaufes der Liegenschaft von METRO Klagenfurt übernommen. Das bedeutet, dass METRO allen AGM-Mitarbeitern und Kunden ein Angebot zum Wechsel machen wird. Der laufende Betrieb wird für AGM-Kunden damit am METRO Standort Klagenfurt ohne Unterbrechung weitergeführt. Sie profitieren einerseits davon, weiterhin ihr gewohntes AGM Sortiment beziehen zu können, und gleichzeitig von der Sortimentsvielfalt der METRO.

METRO Österreich CEO Xavier Plotitza: „Sobald die Liegenschaft verkauft ist, freuen wir uns darauf nicht nur die bisherigen AGM-Mitarbeiter, sondern auch die bisherigen AGM-Kunden im Team METRO begrüßen zu dürfen. Für alle Beteiligten ist ein problemloser Übergang sichergestellt. Sie erhalten auch bei METRO Klagenfurt das gewohnte Eigenmarken-Sortiment der AGM und können ihre AGM-Kundenboni zu uns mitnehmen. Als starker Partner für Profis garantieren wir eine große Sortimentsbreite, effiziente Logistik, ein rasches Zustellservice, einen hohen Service-Anspruch und viel Leidenschaft.“

METRO Cash & Carry betreibt in Österreich derzeit 21 Großmärkte - 12 unter der Marke METRO und 9 unter der Marke AGM - auf einer Gesamtverkaufsfläche von rund 180.000 m2, beschäftigt ca. 2.500 Vollzeitarbeitskräfte, davon rd. 130 Lehrlinge.

Eine große Auswahl ist für METRO ein wichtiger Aspekt, ca. 48.000 Artikel aus dem Food- und Nonfood-Bereich sind gelistet, davon über 2.500 regionale Produkte. Seit 2017 setzt das Unternehmen auf Elektromobilität in der Zustellung und beliefert Gastronomiekunden im Großraum Wien, Linz, Graz, Salzburg und Dornbirn mit eVans - dem METRO Express. Mehr als 500.000 Kunden vertrauen seit über 50 Jahren auf das Sortiment und die Leistungen des Unternehmens. Sitz der Österreich-Zentrale und der Geschäftsführung ist in Wien-Vösendorf, wo am 2. März 1971 nicht nur der erste METRO Großmarkt Österreichs, sondern auch der erste außerhalb von Deutschland eröffnet wurde. Seit Mai 2022 gehört die C & C Abholgroßmärkte Gesellschaft m.b.H. (AGM), mit derzeit 9 Standorten, zu METRO Österreich. Das Unternehmen ist als Leitbetrieb zertifiziert, da sich METRO zu nachhaltigem Unternehmenserfolg, Innovation und gesellschaftlicher Verantwortung bekennt. Im Geschäftsjahr 2020/21 erwirtschaftete METRO Österreich 726 Mio. Euro Umsatz. Weltweit ist METRO in über 30 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 95.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2020/21 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 24,8 Mrd. Mrd. Euro. www.metro.at; www.metroag.de

