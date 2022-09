„WELTjournal“-Städteporträtserie: Christian Wehrschütz präsentiert „Mein Kiew“ – am 7. September um 22.30 Uhr in ORF 2

Danach „WELTjournal +: Majdan – die Revolution, mit der alles begann“

Wien (OTS) - Teheran, Mumbai, Kiew, Gaza – das ORF-Auslandsmagazin „WELTjournal“ setzt im Sommer seine erfolgreiche Serie von persönlichen Städteporträts der ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten bzw. seiner Reporterinnen und Reporter fort. Bereits zum zehnten Mal präsentieren sie „ihre Stadt“ auf die etwas andere Art und geben Einblick in ihren Arbeitsalltag. Am Mittwoch, dem 7. September 2022, erzählt Ukraine-Korrespondent Christian Wehrschütz in „Mein Kiew“ die wechselhafte Geschichte der Stadt am Dnepr. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.05 Uhr Wehrschütz’ Dokumentation „Majdan – die Revolution, mit der alles begann“.

Zum Abschluss der diesjährigen „WELTjournal“-Städteporträtserie führt Tim Cupal am 14. September in „Mein Gaza“ durch den dicht besiedelten Küstenstreifen am östlichen Mittelmeer.

WELTjournal: „Mein Kiew“ – mit ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz

Seit mehr als einem halben Jahr ist die ukrainische Hauptstadt Kiew immer wieder russischen Angriffen ausgesetzt. Für Russlands Großmachtstreben ist die Stadt aufgrund ihrer historischen Bedeutung als Zentrum der sogenannten „Kiewer Rus“, des ehemaligen ostslawischen Großreichs bestehend aus der Ukraine, Russland und Belarus, sowie ihrer langen Sowjet-Vergangenheit besonders interessant. Die Kiewer Sophienkathedrale mit ihren grün-goldenen Kuppeln gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe, der Hauptplatz Majdan mit dem Unabhängigkeitsdenkmal ist nicht zuletzt durch die gleichnamigen Proteste bekannt. Ukraine-Korrespondent Christian Wehrschütz berichtet seit Jahren über die schwierige geopolitische Situation der Ukraine zwischen Ost und West, seit Kriegsbeginn auch aus Luftschutzkellern, mit Schutzwese und Helm. In seinem Stadtporträt erzählt er die wechselhafte Geschichte der Stadt am Dnepr, spricht mit Einwohnerinnen und Einwohnern Kiews über ihre Kampf- und Verteidigungsbereitschaft und gewährt Einblicke in seinen Alltag als Kriegsreporter.

WELTjournal +: „Majdan – die Revolution, mit der alles begann“

Die Massenproteste auf dem Majdan, dem Platz der Unabhängigkeit im Zentrum Kiews, bei denen Anfang 2014 mehr als 100 Menschen getötet wurden, gelten als die Revolution, mit der alles begann. Hunderttausende Ukrainerinnen und Ukrainer hatten damals für die Annäherung an die EU demonstriert, gegen die grassierende Korruption, die ineffiziente Staatsverwaltung und die russische Dominanz. Parallel dazu verschärfte sich der Konflikt mit Russland, der in der Annexion der Krim, im Krieg im Osten des Landes und schließlich in Russlands Krieg gegen die Ukraine mündete. „WELTjournal +“ zeigt eine Dokumentation über die schleppende Aufarbeitung der Polizei-Gewalt auf dem Majdan, die ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz noch vor dem russischen Angriff auf die Ukraine gestaltet hat. Für die Bewertung der Majdan-Proteste spricht Wehrschütz mit damaligen Demonstranten, ehemaligen Mitgliedern der berüchtigten Polizei-Spezialeinheit Berkut, mit Rechtsanwälten der Opfer und der Polizei.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at