Crowdinvesting-Gruppe fusioniert und wird zu ROCKETS

GREEN ROCKET, HOME ROCKET und LION ROCKET bündeln Kräfte

Graz (OTS) - Seit 2013 zählt die ROCKETS-Gruppe zu den führenden deutschsprachigen Crowdinvesting-Plattform-Betreibern. Nun werden die Kräfte gebündelt und die Marke auf neue Beine gestellt: Aus den vormals eigenständigen Plattformen GREEN ROCKET, HOME ROCKET und LION ROCKET entsteht mit ROCKETS Österreichs umfassendste Plattform für Crowdinvestments.

Seit mehreren Jahren zählen die Grazer Crowdinvesting-Pioniere der ROCKETS-Gruppe mit den Plattformen GREEN ROCKET (Crowdinvesting für nachhaltige Startups und Projekte), HOME ROCKET (Crowdinvesting für professionelle Immobilienprojekte) und LION ROCKET (Crowdinvesting für etablierte Unternehmen) zu den Vorreitern in der deutschsprachigen Crowdinvesting-Landschaft. Mit einem insgesamten Transaktionsvolumen von knapp 150 Millionen Euro führt die Unternehmensgruppe den heimischen Crowdfinanzierungsmarkt an.

Aus drei Plattformen wird ‚ROCKETS‘

Aufgrund des dynamischen Wachstums der vergangenen Jahre wurden die Plattformen einem umfassenden Rebranding unterzogen, die bisher eigenständigen Unternehmen fusioniert und die Marke unter dem Titel ‚ROCKETS‘ neu positioniert, gestärkt und weiterentwickelt. Unter rockets.investments werden Anlegerinnen und Anleger künftig Investmentmöglichkeiten aus den verschiedensten Bereichen und Asset-Klassen auf einer Plattform finden – von Immobilien, nachhaltigen Projekten, etablierten Unternehmen bis hin zu Startups oder Innovationen aus dem Bereich Gesundheit und Energie. „Mit der Zusammenlegung unserer Themenbereiche schaffen wir ein umfangreiches Investitionsangebot für die gesamte Crowd. Investorinnen und Investoren haben dadurch die Möglichkeit, sich auf einer Plattform ein diversifiziertes Veranlagungsportfolio aus verschiedensten Branchen, Asset-Klassen und Unternehmensphasen zusammenzustellen“, erklärt Wolfgang Deutschmann, Geschäftsführer von ROCKETS.

Thema Zukunft als Erfolgsfaktor

Die Gemeinsamkeit, welche die unterschiedlichen Themenbereiche und Branche eint, ist das Thema Zukunft. Der Fokus liegt dabei auf Investmentchancen, die einen Mehrwert für die Gesellschaft bringen. „Wir verstehen ROCKETS als einen Ort, an dem Zukunft aktiv mitgestaltet werden kann: Unsere Crowd trifft Investitionsentscheidungen für zukunftsweisende Unternehmen und Projekte, Unternehmerinnen und Unternehmer lassen Kleinanlegerinnen und Kleinanleger an künftigen Erfolgsgeschichten teilhaben und unser Team bringt sich an einem zukunftsorientierten Arbeitsplatz ein. Unser Slogan lautet daher treffend ‚ROCKETS – Where future happens‘“, erklärt Geschäftsführer Peter Garber-Schmidt.

Mit der neuen Markenpositionierung wurde die bisherige Plattform-Infrastruktur einem Makeover unterzogen und die Nutzerfreundlichkeit auf ein neues Level gehoben. Sie entspricht den modernsten technischen Standards und bietet Investorinnen und Investoren Annehmlichkeiten wie Übersichtlichkeit, eine einfache Handhabung und neue Serviceangebote. Die drei bisher eigenständigen Investitionsbereiche (vormals GREEN ROCKET, HOME ROCKET und LION ROCKET) heben sich auf der neuen Plattform in zeitgemäßem Design und farblich ersichtlich als eigene Kategorien GREEN, HOME und LION voneinander ab.

Hinter den ursprünglich drei Plattformen steht schon immer das ROCKETS-Team – bestehend aus jungen, ambitionierten und erfahrenen Branchenprofis mit viel Expertise und Know-how im Crowdinvesting. Nun können Synergien gebündelt und Ressourcen optimal genutzt werden.

Aktuelle Investmentmöglichkeiten auf ROCKETS

ROCKETS setzt bei den handverlesenen Investmentchancen auf Innovationsgeist und Zukunftsorientierung. In der Kategorie GREEN findet sich aktuell beispielsweise das Wiener Solartechnik-Unternehmen Swimsol, das mit schwimmenden Paneelen den internationalen Markt für Solar-Anlagen in Inselgebieten revolutioniert. Auf ROCKETS kann noch bis 12. Oktober in die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf den Malediven investiert und dabei von 5,5 Prozent Fixzinsen sowie Bonuszinsen profitiert werden.

In der Kategorie HOME kann zum aktuellen Zeitpunkt in Immobilienprojekte aus Deutschland und Österreich aus verschiedensten Asset-Klassen wie Wohnbau, Gewerbe und Bestand investiert werden – mit Fixverzinsungen von durchschnittlich 7 bis 8 Prozent jährlich. Investitionen sind dabei bereits ab 250 Euro möglich. „Vor allem in Hinblick auf die aktuelle Situation rund um Geldentwertung und niedrige Zinsen spricht vieles für eine Investition via Crowdinvesting in die Realwirtschaft zu attraktiven Konditionen“, so Peter Garber-Schmidt.

