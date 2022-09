„Re“ und „Bor(r)o(w)“ sowie „OFF LIMITS“ bei der MQ VIENNA FASHION WEEK

Wien (OTS) - Von 12. bis 17. September dreht sich in Wien wieder alles um Mode. Bei der Eröffnungsshow der MQ VIENNA FASHION WEEK am Montag, 12.09. wird ein „Best-Of“ der in diesem Jahr zu sehenden Designer:innen zu sehen sein. Auf dem Laufsteg präsentieren u.a. Miss und Mister Austria 2021 alias Linda Lawal und Roman Schindler. Im Rahmen der „MQ Fashion Night“ am Mittwoch, 14.09. erwarten die Besucher:innen bei freiem Eintritt ab 21 Uhr Fashionshows von „STUDIO MEDIUM“ (Artist-in-Residence des Q21/MQ) mit den Kollektionen „Re“ und „Bor(r)o(w)“, sowie von PITOUR die Herbst/Winterkollektion 22 „OFF LIMITS“.



„STUDIO MEDIUM“ ist das Label der Bekleidungsdesignerin Riddhi Jain Satija, die sich mit ihren Arbeiten an der Schnittstelle zwischen Kunst, Design und Kunsthandwerk bewegt. Gearbeitet wird mit traditionellen indischen Handwerkstechniken, um zeitgenössische Textilien und Kleidungsstücke mit Naturfarben und azofreien Farbstoffen zu entwerfen. Die Kollektionen „Re“ und „Bor(r)o(w)“ sind ein Teil der Nachhaltigkeitsinitiative ihres Ateliers. Sie basieren auf der Idee, die Lebensdauer eines Objekts zu verlängern. Durch Flicken, Zusammensetzen und Zusammenfügen wurde jedes Kleidungsstück mit geliehenen Geschichten versehen, um damit das Schöne zu bewahren und die Erinnerung an ungenutzte Stoffe und ausrangierte Fäden aus früheren Kollektionen wiederzugeben.



„Die Ideologie, dass aus dem Ende eines anderen, in unserem Fall ausrangierten Textilresten, etwas Neues entstehen kann, ist unsere Hauptmotivation und Interpretation von Nachhaltigkeit. Meine beiden Kollektionen ‚Re‘ und ‚Bor(r)o(w)‘ streben danach, Verschwendung zu minimieren und die Nutzung zu maximieren. Was die ästhetischen Beweggründe für ‚Re‘ betrifft, so haben wir uns von europäischen Meistermalern wie Monet und deren Sinn für Farbe und Komposition inspirieren lassen. Für ‚Bor(r)o(w)‘ haben wir einen organischeren, minimalistischeren und dennoch spielerischen Ansatz für die Komposition der Textilien gewählt“, so Riddhi Jain Satija.



„Ein bewusster und nachhaltiger Umgang mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen ist ein wesentlicher Beitrag, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Mode ist dabei ein wichtiger Multiplikator, um das Bewusstsein für einen ökologischen und nachhaltigen Einsatz von Ressourcen und sozial gerechtes Handeln in der Gesellschaft zu verankern“, so MQ Direktorin Bettina Leidl.



Die Entwürfe der Kollektion „OFF LIMITS“ des Labels PITOUR von Maria Oberfrank folgen einer kausalen, strengen Linie und wirken wie Architektur am Körper. Jedes Teil lädt zur individuellen Komposition ein. Dezidiert eingesetzte Kontraste und Applikationen spielen mit dem Effekt und rebellieren gegen den Winter. Für die Ballsaison hat Maria Oberfrank mit der Wiener Textildesignerin Rosa Gianesin eigens eine neue Kollektion entwickelt, deren Musterwelt in die Welt des Fin de Siècle und der Wiener Secession eintaucht und dem Savoir vivre einer längst vergangenen Zeit nachspürt.

„Es wird wieder Zeit, Lebensfreude zu spüren und so auch in vielen Facetten des Alltags ein Statement zu Zeitgeist und Erneuerung zu setzen“, so Maria Oberfrank.



Mit der diesjährigen Eröffnungsshow zollt das Veranstalterinnenteam Elvyra Geyer, Zigi Mueller-Matyas und Maria Oberfrank dem österreichischen und internationalen Modedesign erneut Respekt: „Die Kreativität der teilnehmenden Designer:innen ist auch dieses Jahr wieder sehenswert und wir möchten ihnen mit der Opening Show Tribut zollen“. Miss Austria, Linda Lawal und Mister Austria, Roman Schindler, werden gemeinsam mit anderen nationalen und internationalen Top Models die Kollektionen präsentieren.



Die MQ VIENNA FASHION WEEK findet heuer zum 14. Mal im MuseumsQuartier Wien statt. Bei über 70 Fashion-Shows werden stündlich die neuesten Kollektionen im Fashion-Zelt vorgeführt und dem Publikum präsentiert. Die Besucher:innen erwarten u.a. Kollektionen von art point, Callisti, Thang de Hoo, Unt!tled und als Closing Show die Kollektion von TrueYou.



Neben den Defilees der Designer:innen im Fashion-Zelt am MQ Vorplatz können in der Arena21 die aktuellen Prêt-à-Porter Kollektionen im VIENNA FASHION WEEK POP-UP STORE bewundert, anprobiert und gekauft werden.



Weitere Informationen über alle Designer:innen, Showablauf und Events: www.mqvfw.com



MQ VIENNA FASHION WEEK.22

Datum: 12.09. bis 17.09.

Ort: MuseumsQuartier Wien, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Tickets: online unter www.mqvfw.com/tickets/ sowie an der Abendkassa

www.mqvfw.com



MQ Fashion Night

Datum: Mi 14.09., 21h, Eintritt frei, Fashionsshows von „STUDIO MEDIUM“ (Artist-in-Residence des Q21/MQ), sowie „PITOUR“



