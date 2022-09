"Start frei" für Bachelorstudium

Sicherer Beginn des Bachelorstudiums Gesundheits- und Krankenpflege

Wien (OTS) - In Kooperation mit dem FH Campus Wien startet mit September 2022 der Bachelorstudiengang für Gesundheits- und Krankenpflege. An der renommierten Akademie der Barmherzigen Brüder haben 30 Student*innen ihren sechssemestrigen Bachelorstudiengang für „Gesundheits- & Krankenpflege“ aufgenommen.

„Wir gratulieren unseren Studierenden zu ihrem Entschluss und zu ihrer beruflichen Wahl und wünschen herzlichst alles Gute für einen erfolgreichen Einstieg in diesen interessanten und verantwortungsvollen Beruf. Die angehenden Student*innen werden in den kommenden sechs Semestern eine Top-Ausbildung, welche sie exzellent für die berufliche Praxis vorbereitet genießen“, so die Standortstudiengangsleitung Frau Mag.a Hallermaier-Sterer.

Fachhochschulstudium mit hohem Praxisbezug

Mag.a Alice Spann, BSc, MPH, DGKP ist die Jahrgangsmentorin des diesjährigen Bachelor-Studiengangs ‚Gesundheits- und Krankenpflege‘, einen von insgesamt vier gesundheitswissenschaftlichen Studiengängen an der Pflegeakademie der Barmherzigen Brüder Wien: „Unsere Absolvent*innen sind in allen Bereichen des gehobenen Dienstes in der Gesundheitsversorgung tätig. Im Zentrum steht eine fundierte theoretische und wissenschaftliche Ausbildung mit hohem Praxisbezug. Die Praktikumswochen ‚am Bett‘ finden unter anderem unter demselben Dach, im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien, statt. Nach Beendigung des sechssemestrigen Vollzeit-Studiums erhält man den Abschluss ‚Bachelor of Science in Health Studies‘ (BSc).“

Sicherheit trotz Covid-19

„Der Gesundheitsschutz unserer Studierenden und Ausbildner hat höchste Priorität. Wir alle haben einen Pflegehintergrund, daher wissen wir, wie wichtig die Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen während der Coronazeit sind. Als Pflegeakademie unterstützen wir daher vollinhaltlich die empfohlenen Richtlinien des Bildungsministeriums für Universitäten und Hochschulen. Mit den Erfahrungen aus den zurückliegenden Studienjahren konnten wir viel Erfahrung für die Lehre sammeln. Viele Lehrveranstaltungen sollen abwechselnd digital und in Präsenz stattfinden. Eine anspruchsvolle Aufgabe, die erneut das gemeinsame Miteinander aller Lehrenden, der Vorlesungsplanung und der Studierenden erfordert“, erklärt Frau Mag.a Hallermaier-Sterer.

