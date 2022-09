Landesstraße L 155 in Hof am Leithaberge

Arbeiten für Fahrbahnsanierung abgeschlossen

St. Pölten (OTS) - Die Fahrbahn der Landesstraße L 155 in Hof am Leithaberge wurde auf einer Länge von rund 450 Metern instandgesetzt. Aufgrund der aufgetretenen Fahrbahnschäden entsprach die Landesstraße L 155 nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen, weshalb das Land eine Sanierung der L 155 von Kilometer 9,15 bis Kilometer 9,6 beschlossen hat. Die Arbeiten an den Nebenflächen führte die Straßenmeisterei Bruck an der Leitha durch. Den Straßenabschnitt erneuerte die Firma Ing. Walter Streit, abschließend brachte sie die erforderlichen Bodenmarkierungen auf. Die Gesamtkosten betragen rund 90.000 Euro, wovon etwa 70.000 Euro vom Land und rund 20.000 Euro von der Marktgemeinde Hof am Leithaberge getragen werden.

Dabei wurde die Fahrbahn der Landesstraße L 155 auf einer Länge von rund 450 Metern und auf einer Gesamtfläche von rund 3.000 Quadratmetern instandgesetzt. Vorab wurden die Nebenanlagen von der Straßenmeisterei Bruck an der Leitha erneuert. Für die Sanierung wurde die Fahrbahn vier Zentimeter abgefräst. Im Anschluss wurden in Absprache mit der Straßenmeisterei Bruck an der Leitha die Fensterflächen für die punktuelle Tragschichtsanierung ausgewählt und saniert. Danach erfolgte der Einbau einer vier Zentimeter starken Deckschicht.

