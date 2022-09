AK Stichproben-Preismonitor Reifenwechsel: Wenn die Preise Konsument:innen mit voller Wucht treffen!

Große Preisunterschiede fürs Umstecken, Wuchten, Waschen und Einlagern der Reifen

Wien (OTS) - Der Winter-Reifenwechsel steht zwar erst in einigen Wochen an, aber wer sich für einen Preis-Check Zeit nimmt, spart Geld. Denn die Preisunterschiede fürs Umstecken, Wuchten & Co. von vier Autoreifen sind enorm. Die AK ortete die größten Differenzen mit knapp 716 Prozent fürs Wuchten. Das zeigt ein aktueller AK Stichproben-Preismonitor von Ende August bei 32 Kfz-Fachwerkstätten und bei einem Autozubehörgeschäft.

Der AK Preismonitor zeigt: Umstecken, Wuchten, Waschen und Einlagern von vier Reifen (Alu- und Stahlfelgen) kann unterschiedlich teuer sein. Wenn alles als Paketpreis angeboten wird, gibt es auch Preisunterschiede.

+ Das Umstecken von vier Rädern kostet je nach Betrieb zwischen 28,80 und 74 Euro. Das ist eine Preisdifferenz von 156,9 Prozent. Im Durchschnitt kostet das Umstecken 40,73 Euro.

+ Das Wuchten der Räder wird zwischen 22,66 und 184,85 Euro angeboten – das ist eine Preisdifferenz von knapp 716 Prozent. Im Schnitt kostet das Wuchten bei Stahl-Felgen rund 61 Euro, bei Alu-Felgen 64,51 Euro.

+ Das Waschen der Reifen ist bei einigen Betrieben im Paketpreis inkludiert, sonst kostet es zwischen sechs und 29 Euro (Durchschnittspreis: rund 19 Euro). Manche Betriebe bieten diese Serviceleistung gar nicht an.

+ Umstecken, Wuchten, Waschen und Einlagern von 4 Reifen kostet bei Stahl-Felgen im Paketpreis zwischen 98 und 229,46 Euro. Das ist eine Preisdifferenz von rund 134 Prozent. Bei Alu-Felgen kostet dieses Paket zwischen 98 und 236,62 Euro (Preisdifferenz: rund 141 Prozent).

Die AK hat die Preise für das Umstecken, Wuchten, Waschen und die Einlagerung von vier Autoreifen für eine Saison erhoben. Verglichen wurden die Preise für zwei verschiedene Reifendimensionen (225/40 R18 und 235/55 R17) sowohl für Stahl- als auch für Alu-Felgen.

Damit Sie günstiger wegkommen – Tipps der AK Konsumentenschützer:innen:

+ Preise prüfen: Vergleichen Sie die Preise von mehreren Autowerkstätten – kleinere sind oft preiswerter.

+ Nachfragen, was im Preis drinnen ist: Erkundigen Sie sich genau, was alles im Preis inkludiert ist (Umstecken, Wuchten, Waschen der Räder, Einlagerung der Reifen).

+ Paket vielleicht nicht nötig: Paketpreise sind zwar günstiger, aber vielleicht brauchen Sie gar nicht alle Leistungen.

+ Beizeiten Termin checken: Reservieren Sie sich rechtzeitig einen Termin für den Reifenwechsel, sonst kann es zu längeren Wartezeiten kommen.

SERVICE: Den AK Preismonitor zum Reifenwechseln finden Sie unter wien.arbeiterkammer.at/reifenwechsel.

