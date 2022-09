AVISO: Donnerstag, 8. September, 8.30 Uhr, Minoritenplatz: Medienaktion „Pensionen rauf: Omas und Enkeltöchter vereinigt euch!“

Medienaktion zum Wiener Equal Pension Day

Wien (OTS/SPW) - Am 09.09.2022 ist der Wiener Equal Pension Day, also jener Tag, an dem Männer in Wien bereits so viel Pension erhalten haben, wie Frauen bis Jahresende erhalten werden. Die Wiener SPÖ Frauen laden aus diesem Anlass zur Medienaktion zum Equal Pension Day 2022 mit der Wiener SPÖ-Frauenvorsitzenden LAbg. GRin Marina Hanke, Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál, SPÖ Wien-Landesparteisekretärin LAbg. GRin Barbara Novak, BA, Senior*innensprecherin LAbg. GRin Ilse Fitzbauer und Wiener SPÖ-Frauensekretärin LAbg. GRin Mag.a Nicole Berger-Krotsch sowie Vertreterinnen der roten Jugendorganisationen. Die Aktion steht unter dem Motto: „Pensionen rauf: Omas und Enkeltöchter vereinigt euch!“. Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Zeit: Donnerstag, 08.09.2022, 08.30 Uhr

Ort: Minoritenplatz, 1010 Wien

